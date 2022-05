Île-de-France : pourquoi l'été s'annonce-t-il «tendu» dans les hôpitaux de la région ?

La nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France Amélie Verdier craint un été «tendu» dans les hôpitaux de la région.

«On pense que la situation va être tendue à très tendue». Alors que le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch faisait récemment état du manque d'infirmières dans les hôpitaux franciliens, la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, Amélie Verdier, s'inquiète elle aussi. Elle prévoit une «capacité d'offre de soins comparable à l'été dernier», «c'est-à-dire difficile, mais pas pire», a-t-elle expliqué, soulignant être en train de «s'organiser pour y faire face».

Manque d'effectifs et lits fermés

Globalement, «le sujet, c'est les postes vacants», a-t-elle ensuite ajouté. Cela vaut également pour les urgences où «les tensions concernent toute l'offre, y compris des cliniques privées qui ont des difficultés récurrentes» selon elle.

Une crainte formulée quelques jours après que le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a annoncé sur France Inter qu'il manquait «8 % d'infirmières chroniquement depuis six mois» pour fonctionner normalement. Pire selon lui, «entre 14 et 16 %» des lits sont actuellement fermés, contre «4 ou 5 %» habituellement.

«Pendant le Covid, tout le monde a donné le meilleur de lui-même, et on a sauvé des vies», rappelait-il alors, assurant que «depuis l’été 2021», il y avait «une sorte de désaffection, de ras-le-bol, de difficulté». Témoignant des importants problèmes d'organisation auquel il est désormais confronté, Martin Hirsch a admis être «perpétuellement sur la brèche».

Le neurologue à la Pitié-Salpêtrière et membre du Collectif Inter-Hôpitaux, Dr François Salachas, déplorait de son côté des «chiffres minorés». Et de confier : «je pense que l’on est plus proche de 10 % d’infirmières manquantes. Il y a eu énormément de démissions. L’hôpital n’attire plus. Nous on se bat en interne pour faire rester le personnel».

Quelles solutions pour fidéliser les infirmiers ?

Une situation qui paraît s'inscrire dans la durée donc, puisque même les «primes exceptionnelles» proposées aux infirmiers par l'ARS en vue de les fidéliser ne semblent pas avoir eu l'effet escompté. En janvier dernier, l'Agence régionale de santé avait en effet lancé «un dispositif régional de fidélisation».

Concrètement, l'idée était de «proposer des CDD attractifs aux IDE [Infirmiers en soins généraux, ndlr] ayant une expérience polyvalente, notamment en intérim, afin de combler, jusqu’à l’automne 2022, les postes vacants dans les établissements de santé».

L'ARS mise désormais sur le «renfort de personnels externes, du type étudiants en dernière année», et veut aussi «s'appuyer sur le service d'accès aux soins» expérimenté dans les Yvelines et voir «comment l'accélérer sur les autres territoires».

Amélie Verdier souhaite également développer «des mesures qui concernent la ville», car «on ne peut pas» selon elle «raisonner que sur un maillon de la chaîne». Pour ce faire, elle évoque des solutions «très concrètes», comme «élargir les horaires d'ouverture des maisons médicales de garde». Ce qui suppose, concède-t-elle, de trouver «des médecins de ville motivés et disponibles».

Malgré tout, la directrice de l'ARS émet des craintes sur deux points sensibles : la Seine-Saint-Denis et les maternités. D'un côté, elle «appréhende des tensions» dans ce département notoirement démuni et de l'autre, elle a «des questions plus fortes sur les maternités» où «on voit qu'il y a un peu plus de difficultés en général».

Pour ces dernières, l'ARS «a déjà enclenché des actions avec des sage-femmes libérales pour voir comment elles peuvent venir de manière renforcée dans les établissements» qui en auraient besoin.