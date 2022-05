RER B : une grève pourrait perturber la ligne le jour de la finale de la Ligue des champions

Les principales organisations syndicales de la RATP ont lancé un appel à la grève sur le RER B pour samedi prochain, le 28 mai, le jour de la finale de la Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis (93). Elles entendent ainsi dénoncer le sous-effectif chez les conducteurs.

C'est une décision coup de poing. Différentes organisations syndicales, parmi lesquelles la CGT Métro-RER, le pôle traction de FO, l'Unsa et La Base, ont appelé ce lundi 23 mai dans un tract à «impacter fortement» la finale de la Ligue des champions, organisée au Stade de France ce samedi 28 mai, en lançant une grève ce jour-là afin «de porter les revendications de la catégorie conduite auprès de la direction».

Un faible impact

Si la RATP n'exploite que la partie sud de la ligne, les agents espèrent tout de même perturber le trafic du RER B et entendent ainsi dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Pour autant, il sera toujours possible de se rendre au Stade de France, via le RER B, puisqu'à partir de la gare du Nord, c'est la SNCF qui gère la ligne en direction de Saint-Denis (93).

Pour ces organisations syndicales, le problème de sous-effectif du département RER aboutit «à des dégradations graves de [leurs] conditions de travail». Pour en discuter, elles seront reçues ce mardi 24 mai en urgence par la direction de la RATP à la suite «d'une alarme sociale sur le manque de personnel», a fait savoir Jean-Luc Prigent, représentant syndical CGT au RER.

«Nous demandons de remettre à niveau les effectifs de conduite», a-t-il précisé, dénonçant des «dérives managériales» induites par l'ouverture à la concurrence, prévue pour 2039 au plus tard, mais dont le calendrier pourrait être avancé à tout moment.

Une grève qui devrait donc davantage enquiquiner les usagers du RER B, plutôt que les spectateurs du match de foot. D'autant plus que les usagers de cette ligne, l'une des plus fréquentées d'Europe, sont également les principaux lésés, alors que les travaux de modernisation du RER B ont plusieurs fois été retardés à cause d'événements organisés au Stade de France, à l'instar du concert d'Indochine organisé ce samedi 21 mai.

Pour rappel, la finale de la Ligue des champions – qui doit opposer Liverpool au Real Madrid – devait initialement avoir lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie, mais a finalement été délocalisée au Stade de France après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Or, d'importants travaux étaient programmés à cette date, avec une fermeture annoncée du RER B entre la Gare du Nord à Paris et Roissy-Charles de Gaulle les 26, 28 et 29 mai.