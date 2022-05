Val-de-Marne : un incendie dans un immeuble de Charenton-le-Pont fait plusieurs blessés (vidéos)

Un incendie suivi d'une explosion se sont déclenchés ce week-end dans un immeuble situé à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Plusieurs personnes ont été blessées, les habitants ont été évacués par les pompiers.

Le sinistre aurait pu être beaucoup plus grave. Dans la nuit de ce dimanche à lundi 23 mai, vers 1h30 du matin, un immeuble de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), situé rue Paul Éluard, a été le théâtre d'un incendie suivi d'une explosion, a-t-on appris de sources concordantes.

Six personnes ont été légèrement blessées et conduites dans des hôpitaux voisins, relatent notamment Actu Val-de-Marne et France Bleu. Le compte Twitter officiel des pompiers fait état, lui, de cinq blessés. Leurs jours ne seraient toutefois pas en danger. Tous les habitants ont été évacués.

«L’explosion est la conséquence d’un départ de feu», ont indiqué les pompiers à actu Val-de-Marne. La scène, filmée, a été relayée sur les réseaux sociaux.

Incendie à charenton jspr tt le monde va bien pic.twitter.com/bwABHexXlh — xkskdbjxxj (@lololololdfgxbd) May 23, 2022

Si plusieurs vitres ont été retrouvées soufflées, la piste d'une explosion au gaz a été écartée par les pompiers. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une bombonne d'oxygène qui en serait à l'origine.

#Intervention Violent feu d’appartement, à Charenton-le-Pont (94).



3 sauvetages effectués dont 2 par moyen élévateur aérien.



5 personnes sont blessées. pic.twitter.com/b1bPmePaY5 — @PompiersParis (@PompiersParis) May 23, 2022

L'appartement qui a pris feu a été totalement détruit. Hervé Gicquel, le maire de la ville assure qu'ils seront relogés rapidement. Les pompiers, qui se comptaient au nombre de cent pendant la nuit, n'étaient plus qu'une dizaine sur place dans la matinée. Ils restaient encore sur place pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de reprise de feu.