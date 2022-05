Grève RATP : la mobilisation va-t-elle durer après ce mercredi ?

Au troisième (et dernier) jour de la grève des agents de la RATP, qui perturbe encore «très fortement» le trafic du réseau de tram et de bus ce mercredi 25 mai et alors qu'une grève surprise a été annoncé sur les lignes 3, 3bis et 13 du métro, la question se pose de savoir si la mobilisation pourrait perdurer dans le temps ?

En grève depuis lundi, les agents RATP avaient annoncé trois jours de mobilisation ces 23, 24 et 25 mai, et ce, uniquement sur le réseau de bus et de tramways, mais ce mercredi 25 mai, d'autres agents RATP se sont joints au premier groupe provoquant également des perturbations sur les lignes 3, 3bis et 13 du métro. «A priori, la grève ne devrait pas durer après mercredi», assure la RATP.

Une nouvelle mobilisation samedi

Mais si cette mobilisation – qui intervient alors que les organisations syndicales et la direction de la RATP n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les négociations en vue de la prochaine ouverture à la concurrence du réseau de bus – est censée prendre fin ce mercredi 25 au soir, d'autres mobilisations semblent se dessiner pour la fin de la semaine.

C'est le cas sur les RER A et B notamment, puisqu'un mouvement de grève vient d'être annoncé pour la journée du samedi 28 mai sur ces deux lignes. Une mobilisation lancée à la dernière minute, alors que le Stade de France, sur le RER B à Saint-Denis (93), accueille la finale de la Ligue des champions et qu'une «fan zone» doit également être installée cours de Vincennes, sur le RER A.

«Si la fête est gâchée, ce sera de la seule responsabilité de la direction de la RATP, qui ignore nos revendications légitimes», s'est ainsi exprimé le syndicat la Base dans un communiqué, énumérant ses désaccords avec la direction. «Manque criant d'effectifs, conditions de travail vivement dégradées, dialogue social au point mort... Les salariés du RER B disent STOP à ces dérives», dénonce le syndicat.

Des mouvements de grève pour l'instant localisés qui ne semblent pas s'étendre à d'autres services pour le moment. En outre, aucun nouveau préavis de grève n'a été déposé pour les jours à venir.