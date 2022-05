RATP : après les deux incendies sur les bus électriques, un «assemblage de composant électrique» en cause

Après deux incendies survenus à quelques jours d'intervalle sur des bus électriques de la RATP à Paris, plusieurs enquêtes sont en cours pour en déterminer les causes. Selon le constructeur, «un assemblage de composant électrique» en serait l'origine.

La cause principale des deux incendies de bus électriques Bluebus de la RATP survenus à quelques jours d'intervalle en avril à Paris a été «très vraisemblablement» identifiée, ce qui devrait entraîner un rappel de la série défectueuse, a indiqué le PDG du groupe, Cyrille Bolloré, qui a lancé une enquête interne pour déterminer l'origine du sinistre.

Selon les premiers résultats de cette enquête, le problème principal ne viendrait pas d'un «défaut d'électrochimie», explique le PDG, mais «peut-être de l'assemblage d'un composant électronique sur une série donnée».

Le rappel et la reproduction des modules en question pourraient occasionner une dépense supplémentaire de 10 millions d'euros pour Bluebus en 2022, a-t-il ajouté.

#parisfeu I think the explosions sounds were the petrol tank and maybe the tires but who knows pic.twitter.com/arz5YKHhnC

— Flying Fluskey (@FlyingFluskey) April 4, 2022