Laurent Jacobelli sur les législatives : «S’il y a des candidats Reconquête mieux placés que nous au second tour, nous les soutiendrons»

Invité de la Matinale de Romain Desarbres sur CNEWS ce vendredi 27 mai, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, a estimé que son parti pourrait soutenir des candidats de Reconquête s'ils étaient mieux placés que le RN.

Un rapprochement RN-Reconquête ? Alors que les élections législatives s'approchent à grand pas, le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, est revenu, ce vendredi 27 mai sur CNEWS, sur les prochaines échéances ainsi qu'une possible alliance avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.

Lors de son intervention, le porte-parole du parti de Marine Le Pen a invité le président de Reconquête et ex-candidat à la Présidentielle de «faire campagne et d'éviter de se raccrocher à d'autres partis».

«Éric Zemmour a fondu un parti politique. Il nous a expliqué qu'il était le sauveur de la France et qu'il était le seul à pouvoir être élu président de la République. Qu'il fasse campagne et qu'il accepte la voie des urnes sans essayer systématiquement de se raccrocher à d'autres partis», a affirmé Laurent Jacobelli.

Une possible Alliance ?

Cependant, Laurent Jacobelli n'a pas été défavorable à un «soutien» des candidats du parti d'Éric Zemmour au second tour des élections législatives, si ceux-ci étaient mieux placés que le RN.

«Premier tour, il (Éric Zemmour NDLR) présente des candidats et on verra bien, au second tour, ce qu'il va se passer. S'il y a des candidats Reconquête mieux placés que nous, et de valeurs, nous les soutiendrons», a indiqué le porte-parole du Rassemblement national.