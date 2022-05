Législatives 2022 : Jordan Bardella dans le Var sur la circonscription ciblée par Eric Zemmour

Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, est ce vendredi en déplacement dans la 4e circonscription du Var pour soutenir le candidat de son parti aux législatives qui fait face à Eric Zemmour.

Le RN sur le terrain face à Reconquête. Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, se rend dans le Var ce vendredi pour appuyer la campagne aux législatives (12 et 19 juin) de Philippe Lottiaux, opposé à Eric Zemmour dans la 4e circonscription.

La liste de la majorité présidentielle y sera menée par la députée sortante Sereine Mauborgne. Celle de la Nupes par l'Insoumise Sabine Cristofani-Viglione.

Selon un sondage local rapporté par Europe 1, Eric Zemmour pourrait se qualifier au second tour du scrutin, face à la députée macroniste. Le candidat du RN pointerait à la troisième place.

Jordan Bardella, la «nouvelle élite» du RN

Jordan Bardella poursuivra demain sa croisade contre Reconquête en tenant un meeting de mobilisation à Cavaillon (Vaucluse), cette fois dans la même circonscription que Stanislas Rigault, président des jeunes avec Zemmour, dont la suppléante est Marion Maréchal.

D’après la radio nationale, cette stratégie du RN agace chez les partisans de Reconquête. Ils ne comprennent pas que le parti de Marine Le Pen semble déployer plus de moyens face à eux en particulier et non contre les candidats Insoumis ou de la majorité.

Fidèle lieutenant de la candidate d’extrême droite finaliste de la présidentielle, Jordan Bardella, chef par intérim du RN, est membre de cette «nouvelle élite» du parti qu'elle veut faire émerger à l'occasion du 50e anniversaire du parti à l'automne.