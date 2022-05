Ligue des champions : comment se déplacer en Ile-de-France malgré la grève RATP ?

Un casse-tête pour les supporters ? Alors que jusqu'à 70.000 personnes sont attendues en région parisienne pour la finale de la Ligue des champions organisée ce samedi 28 mai au Stade de France, une grève RATP va venir perturber les transports en commun.

Une grève, une finale de football et des questions de trajet. Un mouvement social lancé à l'initiative de plusieurs organisations syndicales de la RATP va venir perturber la circulation des lignes du RER A et du RER B ce samedi 28 mai, alors que de nombreux supporters anglais et espagnols sont attendus dans la région pour la finale de la Ligue des champions, qui oppose Liverpool au Real Madrid.

Un trafic «quasi normal» à «perturbé»

Du côté du RER A, les premières nouvelles sont rassurantes : la RATP a en effet assuré que le trafic serait «quasi normal» sur la ligne ce samedi.

Ceux qui souhaitent se rendre à la «fan zone» cours de Vincennes (12e) – réservée notamment pour les supporters anglais non munis de billets – pourront donc sans problème s'y rendre, via le RER A mais aussi la ligne 1 du métro.

Ce sera plus difficile sur le RER B, dont le trafic sera «perturbé» ce samedi selon la RATP. Sur cette ligne, le groupe prévoit «2 trains sur 3 en moyenne et 4 trains sur 5 entre 17 heures et la fin du service, afin d'assurer la desserte du stade de France».

Les horaires seront disponibles dès demain, 17h sur https://t.co/ijY0yo4Edo, https://t.co/rcwnrZtW00 et sur https://t.co/9oKccOLcLx et dans les gares. Dans la mesure du possible, nous invitons tous les voyageurs qui le peuvent à différer leur voyage. [3/3] #RERB — RER B (@RERB) May 26, 2022

Des itinéraires alternatifs

Et si le trajet entre la Gare du Nord et le Stade de France devrait être épargné, puisque c'est la SNCF et non plus la RATP qui exploite la partie nord du RER B, il n'en demeure pas moins que les trains seront moins nombreux, notamment en raison de la rupture de l'interconnexion à la station Gare du Nord.

Pour se rendre au Stade de France, la RATP invite donc ceux qui le peuvent à emprunter le RER D, qui dessert notamment la Gare de Lyon, Châtelet-Les Halles, la Gare du Nord et le Stade de France, ou encore la ligne 13 du métro, qui relie Châtillon-Montrouge (92) à Saint-Denis (93) en passant par la Gare Montparnasse et la Gare Saint-Lazare.

Des agents RATP mobilisés depuis une semaine

«Si la fête est gâchée, ce sera de la seule responsabilité de la direction de la RATP, qui ignore nos revendications légitimes», a ainsi fait savoir le syndicat la Base dans un communiqué, énumérant ses désaccords avec la direction : «manque criant d'effectifs, conditions de travail vivement dégradées, dialogue social au point mort...».

La grève de ce samedi marque le point d'honneur d'une semaine marquée par trois jours de grève sur le réseau de bus et de tramways. Grève qui a également touché 3 lignes de métro mercredi dernier.

A nouveau mobilisés aujourd'hui, les syndicats espèrent bien profiter de la Ligue des champions pour faire entendre leurs revendications, et ce, en perturbant un maximum les trajets des spectateurs et des supporters venus à Paris pour l'occasion.

Pour rappel, la finale de la Ligue des champions – qui va opposer le club anglais de Liverpool à l'espagnol Real Madrid ce samedi – devait initialement se jouer à Saint-Pétersbourg en Russie, mais a été délocalisée au Stade de France après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.