Ligue des champions : la police française pointée du doigt à l'étranger

Les médias et fans étrangers présents, ce samedi 28 mai, pour assister à la finale de Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid ont pointé du doigt le comportement de la police française.

Faux billets, intrusions, heurts... De gros débordements ont émané en marge de la finale de Ligue des champions ce samedi 28 mai au Stade de France, poussant la police à se confronter aux supporters anglais et espagnols, mais également à certains fans français venus en nombre pour soutenir leur équipe.

Au total, le bilan provisoire fait état de 68 interpellations aux abords du stade et dans les deux fans zones mises en place. La presse britannique et des fans présents ont pointé du doigt l’organisation chaotique et le comportement des forces de l’ordre.

Sur Twitter, Paul Machin, supporteur de Liverpool responsable du site The Redmen TV, a dénoncé le «comportement brutal» de la police, en expliquant que certains «ont pointé des armes en direction de fans».

I've been going the footy for 33 years and followed Liverpool all around the world. I've been to 5 Finals in Europe.





I have never seen such ineptitude in organisation, but worse was the horrendous heavy handed behaviour of the French police. Tear gas. Guns pointed at fans.

