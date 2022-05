Ligue des champions : les célébrités prises dans la pagaille du Stade de France

Lors des incidents au Stade de France en marge de la finale de Ligue des champions, de nombreuses célébrités ont été également prises dans les heurts.

Ce samedi 28 mai, la soirée de la finale de Ligue des champions a viré au fiasco. Entre faux billets, problèmes de filtrages et affrontements entre supporters et force de l’ordre, l’organisation est pointée du doigt. Dans cette pagaille, en plus des supporters, des célébrités venues pour assister à cette finale ont été également la cible du gaz lacrymogène des policiers ou des bousculades devant le Stade de France.

Un journaliste agressé

Estelle Mossely, championne olympique de boxe, n’a par exemple pas pu assister à la première période, avant de réussir à rentrer pour la seconde partie.

Le frère du joueur de Liverpool Joël Matip a lui été pris, avec sa femme enceinte, dans les affrontements, ce qui a poussé le couple à faire demi-tour pour se réfugier dans un restaurant. Le présentateur tv Cyril Hanouna a eu plus de chance, lui qui a réussi à passer de justesse pour assister au début de la rencontre, même s'il a lui aussi été pris dans une bousculade à l’entrée du stade.

Bertrand Latour, journaliste à l’Equipe, a lui reporté avoir été agressé violemment par des supporters anglais, après avoir été désigné comme un «pro-Madrid».