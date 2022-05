Variole du singe : 16 cas confirmés en France dont 12 en région parisienne

Selon les chiffres de Santé publique France communiqués ce dimanche 29 mai, seize cas confirmés d’infection à la variole du singe ont été détectés en France.

Le virus continue de gagner du terrain. La France compte désormais seize cas de variole du singe sur son territoire, a annoncé ce dimanche 29 mai Santé publique France.

La région comptant le plus de cas de variole du singe est l’Île-de-France. Sur seize cas, douze ont été détectés dans la région, deux en Occitanie, un en Normandie et un en Auvergne-Rhône-Alpes. Les autorités de santé ont recommandé la vaccination des adultes et des professionnels de santé qui ont fait face à des cas suspects.

Il y a quelques jours, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon avait recensé sept cas. Elle avait également indiqué que le pays ne s’attendait pas à une progression aussi rapide de cette maladie.

Elle a en outre précisé que la France disposait de suffisamment de vaccins pour les personnes cas contact. Déjà deux personnes ayant côtoyé des personnes atteintes du virus ont reçu une dose de vaccin.