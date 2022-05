Incidents au Stade de France : ce qu’il faut retenir de la prise de parole de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra

Alors que la France est sous le feu des critiques internationales après les débordements survenus samedi soir au Stade de France, en marge de la finale de la Ligue des champions, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se sont exprimés, ce lundi 30 mai, à l'issue de la réunion de crise qui s'est tenue dans la matinée.

Chaotique. Faux billets, resquilleurs en pagaille et intervention policière avec usage de gaz lacrymogène, la finale de Ligue des champions fut pour le moins très mouvementée au Stade de France samedi soir.

Du côté britannique, on pointe le «dysfonctionnement» de l’organisation française. Cependant, les autorités françaises estiment qu’une partie des supporters de Liverpool a une part de responsabilité. Environ 40.000 faux billets ont été créés à cette occasion, selon le préfet de police Didier Lallement.

Lors d’une conférence de presse organisée ce lundi au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques à l’issue de la réunion des acteurs de l’organisation de la finale de ligue des champions, le ministre de l’Intérieur a dit regretter une «désorganisation dans l’accueil des supporters britannique à l’inverse des supporters espagnols», a affirmé Gérald Darmanin.

Une «FRAUDE INDUSTRIELLE de faux billets»

«Ce qui a été constaté est une fraude massive et industrielle et organisée de faux billets puisque les pré-filtrages évoqués par les stadiers de Stade de France et la Fédération Française de Football prévoient plus de 70 % de faux billets à l’entrée du Stade», a évoqué Gerald Darmanin.

«Sur les 29 interpellation qui ont eu lieu dans le Stade de France, plus de la moitié de celles-ci concernent des citoyens britanniques pour intrusion à l’intérieur des grilles du Stade de France», a-t-il encore affirmé.

Concernant les personnes qui ont acheté leurs billets et qui n’ont pas pu assister à la rencontre Liverpool - Real Madrid, «on leur exprime notre regret, comme d’ailleurs les personnes dont l’expérience samedi soir a été gâchée par les incidents. Nous avons demandé à l’UEFA d’identifier ces personnes pour qu’elles puissent bénéficier d’une compensation prochaine de cette frustration qu’elles ont subi», a dit, à son tour, Amélie Oudéa-Castéra.

faire toute la «lumière» sous dix jours

La ministre a affirmé également avoir demandé à l’UEFA une enquête approfondie de ce qu’il s’est passé samedi soir. «Nous attendons maintenant l’enclenchement rapide de cette enquête», a-t-elle martelé.

Alors que la gestion de la finale de la Ligue des champions est «très critiquée», en France comme à l'étranger, Amélie Oudéa-Castéra a indiqué «avoir demandé à (ses) services (…) de rassembler de manière transparente et la plus exhaustive possible, l’ensemble des analyses qui ont été partagées ce matin de façon à ce que, sous dix jours, nous ayons une restitution tout à fait complète qui permettra de faire la lumière sur toutes les dimensions connues de notre côté de ce qu’il s’est passé», a affirmé la ministre.

«Il y aura encore quelques zones d’ombres à élucider par d’autres acteurs que nous, mais nous rassemblerons l’ensemble des éléments qui sont en notre possession», a-t-elle ajouté.

Renforcer le pilotage des grands évènements

Face à ce chaos, et afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise lors des JO 2024 ou encore pour la Coupe du Monde de Rugby, tous deux organisés en France, Amélie Oudéa-Castéra a annoncé vouloir mettre en place un système de pilotage pour tous les grands événements.

«Nous devions nous améliorer sur certains aspects de la gestion des flux au sortie des transports, sur des zones de premier filtrage et de second filtrage», a-t-elle indiqué

«Nous avons un chantier pour sécuriser qu’il y ait une systématisation de la billetterie électronique et pour faire en sorte aussi que nous ayons des moyens pour prévenir des fraudes à cette billetterie», a-t-elle ajouté.

Les comportements de certains supporters britanniques mis en cause

Ce lundi matin, Amélie Oudéa-Castéra a incriminé Liverpool d’avoir «laissé ses supporters dans la nature» en confirmant que le club anglais avait demandé à l’UEFA de ne pas recourir à l’application mobile mais à avoir des billets-papiers, «ce qui a créé des débordements», selon elle.

De son côté, Gérald Darmanin a assuré, à plusieurs reprises, que l’origine des incidents de samedi soir est liée aux faux billets vendus aux supporters de Liverpool.

Accompagné de la ministre des Sports et des JO, le ministre de l’Intérieur avait déjà estimé que «des milliers de «supporters » britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers», avait-il tweeté samedi au soir de la finale de Ligue des champions en direct du Stade de France.

Pour rappel, 105 personnes ont été interpellées et 48, dont deux supporters britanniques, ont été placées en garde à vue, selon le ministère de l’Intérieur.

À ce jour, 15 gardes à vue de majeurs ont fait l'objet de prolongations, pour des décisions d'action publique à intervenir dans la journée et aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou des faux billets d’entrée au match selon le parquet de Bobigny.