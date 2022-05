Molières : une manifestation de MeTooThéâtre contre les violences sexuelles

Le collectif contre les violences sexuelles #MeTooThéâtre a appelé à manifester avant la cérémonie des Molières, ce lundi soir aux Folies Bergère (Paris).

En désaccord avec la direction des Molières sur un discours qui devait être prononcé durant la cérémonie, le collectif #MeTooThéâtre a organisé un rassemblement ce lundi, avant le début de l’événement.

On se voit lundi. Je compte sur vous pour relayer. Nous militons pour la liberté d'expression des victimes et leur prise en considération. pic.twitter.com/7Zq6uQXHPV — Marie Coquille-Chambel (@mariecchambel) May 28, 2022

L’appel a été lancé ce samedi soir sur les réseaux sociaux par la blogueuse Marie Coquille-Chambel, à l’origine du mouvement.

«Avec une autre membre du Collectif #MeTooThéâtre, nous devions faire un discours à la cérémonie des Molières pour alerter sur les violences sexistes et sexuelles au théâtre, a-t-elle déclaré. La délégation des Molières a censuré notre texte et nous a demandé d'en réécrire un. Nous avons refusé».

«pour la liberté d'expression des victimes»

Le collectif a donc «appelé à un rassemblement ce lundi à 19h30 aux Folies Bergère». «Nous militons pour la liberté d'expression des victimes et leur prise en considération», a poursuivi Marie Coquille-Chambel.

Contacté par l’AFP, Jean-Marc Dumontet, producteur à la tête de plusieurs théâtres parisiens et président des Molières, a rejeté l’accusation de censure en ajoutant que les Molières avaient, au contraire, invité #MeTooThéâtre à s’exprimer.

Selon lui, le texte du collectif ne correspondait pas à l'accord conclu entre les deux parties.

D’après cet accord, la prise de parole devait «éviter l'évocation de cas particuliers», a-t-il affirmé. En outre, elle devait être «centrée autour d'une proposition», à savoir «la mise en place d'un référent sur les agressions sexuelles dans chaque théâtre ou compagnie».

«la présence de violeurs dans la salle»

Selon le président des Molières, le texte a été transmis «très en retard» aux organisateurs et le texte du collectif «n'apportait pas de propositions». De plus, il abordait «un exemple personnel» et «dénonçait la présence de violeurs dans la salle, ce qui est une assertion totalement gratuite», a précisé Jean-Marc Dumontet.

Il a ajouté que Marie Coquille-Chambel n'avait pas répondu aux relances de l'organisation dans la journée de samedi, et avait «préféré s'exprimer sur ses réseaux sociaux dans la soirée».

Dans un billet de blog publié samedi soir, la blogueuse a fustigé «le bâillonnement des militantes féministes». «Personne ne nous dictera le ton ni le contenu de notre parole, a-t-elle fait valoir en reproduisant le texte au centre du litige. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas être présentes aux Molières».

Après l'annulation de cette intervention, Jean-Marc Dumontet a indiqué qu'il comptait programmer une prise de parole sur la création, dans les théâtres, d'un poste de référent sur les agressions sexuelles.

Organisés sans public en 2020 puis annulés l'an passé à cause du Covid, les Molières effectuent leur retour avec une audience.

Des stars comme Isabelle Huppert, Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Pierre Arditi, Jacques Weber ou la metteuse en scène Ariane Mnouchkine figurent parmi les nommés de cette 33e édition. Elle a été rebaptisée «400e cérémonie des Molières» pour marquer le 400e anniversaire de l'auteur du «Bourgeois gentilhomme».