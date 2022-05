Paris : pourquoi l'hôpital gériatrique La Collégiale ferme-t-il «provisoirement» ?

Situé rue du Fer à moulin, dans le 5e arrondissement de Paris, l'hôpital gériatrique La Collégiale a fermé provisoirement ses portes ce lundi 30 mai. Selon l'AP-HP, il s'agit d'un «petit hôpital à moitié occupé».

Une fermeture exceptionnelle. Rattaché à l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), l'hôpital gériatrique La Collégiale – qui prenait en charge des patients âgés dans le cadre de soins de suite et de réadaptation pour de longs séjours – a fermé ses portes ce lundi 30 mai. S'il s'agit officiellement d'une fermeture «provisoire», les représentants du personnel semblent avancer qu'elle serait plutôt définitive.

«les patients» déplacés «dans les hôpitaux d'à côté»

«C'est un petit hôpital dans lequel il n'y pas de toilettes ou de salle de bain dans les chambres [...], à moitié occupé», a ainsi fait savoir Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, expliquant avoir «préféré concentrer les forces et les patients dans les hôpitaux d'à côté» où il y a, selon lui, «davantage de chambres individuelles et de sanitaires». Et ce, «pendant l'été où il y a un manque d'infirmières».

.@MartinHirsch à propos de la fermeture provisoire de l’hôpital gériatrique de La Collégiale, à Paris. Les représentants du personnel pensent qu'elle est définitive : "On s'est donné jusqu'à fin juin pour regarder ce qu'il en est" #le79Inter pic.twitter.com/sGxNMwhhck — France Inter (@franceinter) May 30, 2022

Interrogé sur France Inter ce lundi sur la possibilité que l'hôpital ferme définitivement, Martin Hirsch a insisté sur le fait que cette «décision [avait été] prise pour l'été» seulement, et que des réunions étaient organisées «jusqu'à la fin du mois de juin». «Est-ce qu'on va le rouvrir en septembre ? On s'est donné jusqu'à la fin du mois de juin pour regarder ce qu'il en est», a-t-il précisé.

«Pourquoi ? Parce que dans le même temps, on ouvre plus de capacités dans un autre hôpital gériatrique avec des chambres toutes neuves et nous sommes donc en train de regarder ce qu'il vaut mieux faire», a-t-il annoncé, confirmant que la question «restait ouverte».

le personnel opposé à cette décision

Une réalité avec laquelle les personnels de l'hôpital La Collégiale ne semblent pas d'accord. Mi-mai, ils avaient en effet interpellé la maire de Paris Anne Hidalgo et la mairie du 5e arrondissement de Paris, leur demandant de refuser le transfert des 80 malades âgés de l'hôpital La Collégiale vers l'hôpital Broca, situé rue Pascal, dans le 13e.

Eux dénoncent également le redéploiement de 15 postes d'aides-soignants dans le cadre de ce transfert. «Aujourd'hui, la nuit, nous disposons de 2 infirmier(e)s et 6 aides-soignant(e)s par nuit pour 80 patients alors qu'à Broca, nous n'avons qu'une seule infirmière et 3 aides-soignant(e)s pour 70 malades», déplorent les syndicats Usap-CGT et FO AP-HP dans un communiqué.

Selon eux, cette décision – qui signifie «la fermeture définitive de notre établissement» – sert avant tout les intérêts des grands groupes privés comme Orpea et Korian «en réduisant l'offre de soins du secteur public hospitalier de l'AP-HP». «On ne peut pas d'un côté dénoncer les conditions dans lesquelles sont soignés les malades âgés chez Orpea et remplir dans le même temps les conditions pour que ces groupes privés soient plus attractifs», avaient-ils dénoncé. En vain.

A noter que l'AP-HP avait déjà décidé en février 2021 de se séparer d'une partie de ce bâtiment, qui accueillait les bureaux de la Fondation Hôpitaux de Paris. L'AP-HP avait en effet annoncé se séparer de l’hôtel particulier Scipion (5e), pour un montant de 60,5 millions d'euros et ce, afin de financer les travaux de l'Hôtel Dieu, sur l'Île de la Cité (4e).