Prolongement de la ligne 12 du métro vers Aubervilliers : les deux nouvelles stations ouvrent ce mardi

A partir de ce mardi 31 mai, deux nouvelles stations vont ouvrir au public sur la ligne 12 du métro entre Saint-Denis et Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93).

Du nouveau sur la ligne 12 du métro parisien. «Les futures stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers sont bientôt prêtes à vous accueillir ! Rendez-vous le 31 mai», s'est félicitée la RATP, qui va inaugurer deux nouvelles stations ce mardi 31 mai.

La première – la station «Aimé Césaire» – est située à l'angle de l'avenue Victor Hugo et le boulevard Félix Faure, non loin du canal Saint-Denis, et la seconde – la station «Mairie d'Aubervilliers» – va quant à elle desservir le centre-ville d'Aubervilliers, et sa place du marché.

[#prolongement #ligne12] Les futures stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers sont bientôt prêtes à vous accueillir ! Rendez-vous le 31 mai #RATP pour @IDFmobilites pic.twitter.com/xW01YZ4j1t — Ligne 12 (@Ligne12_RATP) May 27, 2022

Inscrit au contrat du plan Etat-Région 2007-2013, le projet de prolongement de la ligne 12 a été lancé il y a plus de 10 ans. Les premiers travaux ont débuté en 2012, avec la déviation des réseaux concessionnaires (assainissement, gaz, électricité, chauffage, télécommunication) suivie des travaux préalables à la construction des deux futures stations.

Jusqu'à 40.000 usagers supplémentaires

Avec ces deux stations, la ligne 12 – qui compte déjà 250.000 voyageurs par jour – devrait donc accueillir près de 40.000 usagers supplémentaires. Elle comptera alors 31 stations, entre la Mairie d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine (92), et la Mairie d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93).

Selon la RATP, il faudra alors compter 20 minutes pour relier le centre de Paris, depuis la Gare Saint-Lazare (9e), au nouveau terminus, et moins de 5 minutes entre la Porte de la Chapelle et le nouveau terminus, avec des trains toutes les 130 secondes aux heures de pointe.

Un prolongement qui intervient quelques mois seulement après celui de la ligne 4 vers Bagneux, dans les Hauts-de-Seine (92), qui a permis l'ouverture des deux nouvelles stations «Barbara» et «Lucie Aubrac». Il faudra désormais attendre la fin de l'année 2023 pour voir le prolongement de la ligne 11 se concrétiser avec une extension de 6 km entre Mairie-des-Lilas et Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93).