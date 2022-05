Incidents au stade de France : «Je ne ferai aucun commentaire», lance Emmanuel Macron depuis Bruxelles

Interrogé ce mardi 31 mai, en marge du sommet européen à Bruxelles, sur les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions au stade de France samedi soir, Emmanuel Macron a préféré ne faire «aucun commentaire.»

Il a opté pour le silence, lorsque beaucoup pressaient pour avoir son point de vue.

Face aux journalistes, le président de la République a en effet refusé de répondre à leurs questions sur ce sujet.

Le gouvernement renvoyé à ses responsabilités

«Je ne ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement et ce qui a déjà été instruit», a ainsi fait savoir Emmanuel Macron en réponse à une question posée.

Pourtant, la polémique autour de l'événement, décrit par beaucoup comme un fiasco complet, continue d'enfler.

Trois jours après la finale entre le Real Madrid et Liverpool, la colère persiste aussi bien en France qu'au sein du club anglais, dont le président a réclamé mardi des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds.

Comme beaucoup de fans de son club de retour de Paris, où la finale de Ligue des champions perdue contre le Real Madrid (1-0) a donné lieu à des scènes de chaos en avant-match, le président de Liverpool Tom Werner est indigné.

Il l'a écrit dans un courrier adressé à la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castera, dont le quotidien local Liverpool Echo a obtenu une copie.

En cause, les propos dans un point-presse lundi de Mme Oudéa-Castera et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ont repété ce qu'ils affirment depuis samedi soir : les supporters britanniques seraient en grande partie responsables des incidents, avec une «fraude massive, industrielle et organisée de faux billets».

La ministre des Sports a en outre déclaré que Liverpool «avait laissé ses supporters dans la nature».