RER B : un nouvel appel à la grève lancé pour ce vendredi, jour du match France-Danemark

Des organisations syndicales de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RER B pour ce vendredi 3 juin, jour du match de football France-Danemark au Stade de France, quelques jours seulement après la chaotique finale de la Ligue des champions.

«La réussite de la grève lors de la finale de la Ligue des champions donne un rapport de force concret aux organisations syndicales», ont fait savoir CGT Métro-RER, l'Unsa et La Base ce mardi 31 mai, appelant à nouveau les agents RATP à faire grève sur le RER B vendredi prochain, le 3 juin.

«Une médiatisation mondiale»

«Le 3 juin, mobilisons-nous pour France-Danemark», ont-ils lancé. Ils entendent ainsi profiter du «fiasco du 28 mai», qui a selon eux «engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminements des supporteurs au Stade de France».

Ensemble, les syndicats dénoncent notamment les sous-effectifs chez les conducteurs et réclament une prime de 1.500 euros en reconnaissance de leur implication pendant la pandémie, et estiment qu'il ne faut «pas baisser la garde et rester mobiliser dans la durée».

A noter tout de même que la RATP n'exploite que la partie sud du RER B. De fait, à partir de la Gare du Nord, c'est donc la SNCF qui gère la ligne en direction de Saint-Denis et du Stade de France. Les perturbations pourraient donc n'être concentrées que sur le tronçon sud.

Le Stade de France accessible autrement

Il existe également d'autres moyens de transports pour rejoindre le Stade de France que le RER B. Le RER D, opéré par la SNCF, dessert notamment la Gare de Lyon, Châtelet-Les Halles, la Gare du Nord et le Stade de France.

Tout comme la ligne 13 du métro, qui relie Châtillon-Montrouge (92) à la ville Saint-Denis (93), où se situe le Stade de France, en passant par la Gare Montparnasse et la Gare Saint-Lazare.