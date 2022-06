Droit à l'oubli, tickets restaurant, impôts… Tout ce qui change ce 1er juin

Chaque début de mois s’accompagne de certains changements dans la vie quotidienne des Français, et ce 1er juin n’est pas une exception. CNEWS revient sur tout ce qui change ce mercredi.

Assurance emprunteur

Il sera possible, dès ce mercredi, de résilier son assurance emprunteur à tout moment, pour tous les prêts contractés à partir du 1er juin. Pour les contrats déjà en cours, qui ont été contractés avant, il sera possible de les résilier sans contrainte dès le 1er septembre.

Avant cette nouvelle disposition, qui a été votée le 17 février dernier, l’assurance emprunteur ne pouvait être résiliée que dans les 12 mois après la signature du prêt. Après ce délai d’un an, il n’était possible de la résilier qu’à la date d’anniversaire du contrat.

Transparence des frais de PER et assurance vie

Dès ce mercredi 1er juin, les banques, compagnies d’assurance et courtiers devront obligatoirement afficher les frais de gestions prélevés des plans d’épargne retraite (PER) et des contrats d’assurance vie. Une manière de rendre ces informations plus transparentes pour les consommateurs.

Les producteurs de ces produits d’épargnes «devront en afficher les frais sur leur site Internet, en respectant un tableau standard établi dans le cadre d'un accord commun, sous l'égide du ministère de l’Economie», précise le site du service public.

Réduction du délai de droit à l’oubli pour les malades du cancer

Le droit à l’oubli est l’absence d’obligation de déclarer à son assureur sa maladie. Le gouvernement a pris la décision de raccourcir le délai légal à 5 ans pour tous les malades de cancers et d’hépatite C, et cette décision prend effet ce mercredi 1er juin.

Avant le 1er juin, les personnes ayant souffert d’un cancer diagnostiqué avant 21 ans avaient une période de droit à l’oubli de cinq ans à partir de la fin du protocole thérapeutique, et de dix ans pour les cancers diagnostiqués après 21 ans. Cette distinction en fonction de l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué n’existe donc plus.

Tickets restaurants

Lors de la crise sanitaire, le gouvernement avait décidé de doubler le plafond quotidien des titres restaurants, pour soutenir les commerçants et les restaurateurs. Les personnes bénéficiant de ces tickets pouvaient dépenser jusqu’à 38 euros par jour. Ce doublement va cependant prendre fin le 30 juin, et revenir au plafond initial de 19 euros.

Déclaration d’impôts

Le mois de juin est également celui de la clôture des déclarations d’impôts. Les habitants des départements du n°01 au n°54 ont déjà rempli leurs déclarations, mais ceux des départements n°55 à 976 ont encore jusqu’au 8 juin pour le faire. En cas de retard, les contribuables pourront se voir infliger des pénalités.