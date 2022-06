«Être de gauche, ça n’est pas fermer les yeux là-dessus» : le député LFI François Ruffin dénonce les rodéos urbains

Dans un long texte diffusé sur sa page Facebook, le député La France insoumise (LFI) François Ruffin dénonce les nuisances qui pourrissent la vie des habitants de certains quartiers. Il appelle la police à garantir «la tranquillité du quotidien».

C'est une prise de position peu commune à la gauche de la gauche. Dans un texte en forme de reportage publié sur Facebook, le journaliste et député de la Somme François Ruffin a relayé le témoignage d'habitants dont le quotidien est gâché par les nuisances sonores.

«Ca fait quarante-et-un ans qu’on habite là, et nous n’avons jamais connu ça (...) C’est de la musique toute l’après-midi, toute la nuit, des pétards, des pots d’échappement, le quad, les rodéos…», raconte une certaine «Madame Latour», habitante d'un quartier de la Somme.

Sous la plume du candidat LFI aux législatives, cette grand-mère fait la liste des nuisances et dénonce l'inaction des pouvoirs publics.

«tous les habitants nous ont causé de ça»

«La dernière fois, devant l’entrée, y avait tout le matériel étalé. Les téléphones, les chargeurs, des petits sachets, une balance (...) Et ça puait le cannabis, on était gazés jusque chez nous, notre petite respire ça toute la journée, la nuit», ajoute-t-elle.

«A notre petite Ruffête [événement festif organisé par le député, NDLR] , tous les habitants nous ont causé de ça. Du bruit la nuit, de leurs insomnies, des "incivilités". C’est un truc qui me rend dingue, quand ça advient : chez moi, ne plus être chez moi», dénonce François Ruffin, qui ne précise pas la ville et le quartier concernés par ces témoignages.

Le député LFI appelle la police à garantir la «tranquillité du quotidien», une mission qui devrait selon lui primer sur toutes les autres. «Être de gauche, ce n’est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire : c’est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé», écrit-il dans cette publication Facebook.