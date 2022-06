Gironde : un homme mis en examen et écroué après le viol d'une septuagénaire

Un homme âgé de 29 ans a été mis en examen et écroué mardi pour le viol d’une femme de 74 ans, le dimanche 29 mai dernier à Bordeaux (Gironde).

Il l'a suivie jusque chez elle. Un homme de 29 ans a été placé mardi en détention provisoire pour le viol d’une septuagénaire, dimanche à Bordeaux (Gironde).

Dans l’après-midi, le suspect avait suivi la victime jusqu’à son domicile, a rapporté Le Figaro.

Il a été interpellé quelques instants après les faits par les forces de l’ordre, prévenues par la victime.

«tombé amoureux de la victime»

Durant sa garde à vue, le suspect a affirmé qu’il était «tombé amoureux de la victime après l’avoir croisée dans la rue».

D’après Le Figaro, il est originaire de Mayotte et n’était pas inconnu de la justice. Trois mentions figurent dans son casier judiciaire : En 2014, pour vol en réunion et rébellion avec arme et en 2017 pour usage de stupéfiants.