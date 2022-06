Incidents au Stade de France : Gérald Darmanin et Amélie Ouéda-Castéra auditionnés au Sénat aujourd'hui

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, vont être auditionnés par le Sénat ce mercredi sur les débordements qui ont eu lieu au Stade de France samedi, lors de la finale de la Ligue des Champions.

Faire la lumière sur les incidents. Après les importants débordements survenus au Stade de France samedi dernier, lors de la finale opposant le Real Madrid et Liverpool, les sénateurs des commissions des Lois et de la Culture vont auditionner Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, ministres de l’Intérieur et des Sports.

Cette audition, qui débutera aux alentours de 16h30, a pour but de «déterminer les responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux concernés». Certains adversaires politiques du gouvernement contestent par ailleurs la version des faits portée par Gérald Darmanin, qui a accusé directement les supporters britanniques.

«Il est important de s’assurer que toutes les leçons de cette soirée soient tirées rapidement pour rassurer le monde sur la capacité de la France à accueillir de grands événements», a estimé le président de la commission des Lois, François-Noël Buffet, membre des Républicains.

«Une triste image de la France»

La gestion chaotique de cette finale de Ligue des Champions a en effet soulevé des interrogations sur la capacité de la France à accueillir, dans les prochains mois, la Coupe du monde de Rugby ou, dans deux ans, les Jeux olympiques et paralympiques. Ces débordements «ont donné une triste image de la France aux yeux du monde et suscitent de vives inquiétudes concernant sa capacité à organiser des compétitions internationales dans des conditions de sécurité optimales», ont souligné les sénateurs des deux commissions.

«A ce stade», le Sénat va commencer par auditionner les ministres et «ajustera» ses décisions en fonction des réponses apportées, a indiqué François-Noël Buffet à l'AFP. «Si les informations ne nous paraissent pas suffisantes, on envisagera d'aller plus loin», a indiqué Michel Savin, sénateur LR et président du groupe d'études consacré aux grands événements sportifs.