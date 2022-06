Incidents au Stade de France : Emmanuel Macron réaffirme «sa confiance» envers Gérald Darmanin et Didier Lallement

En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a «redit sa confiance» envers son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris Didier Lallement, très critiqués depuis les incidents au stade de France samedi dernier.

Le chef de l’Etat ne lâche pas son ministre de l’Intérieur et le préfet de police de Paris. Interrogé sur les graves débordements qui ont émaillé la soirée de Ligue des champions au stade de France, samedi dernier, Emmanuel Macron a «redit sa confiance» envers Gérald Darmanin et Didier Lallement.

«Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux, c'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur (et) du préfet qui représente la République et l'ordre public (...) et donc je veux redire ma confiance dans les intéressés», a affirmé le président de la République ce jeudi, en déplacement à Marseille.

Il s’agit de sa première prise de parole sur cette affaire qui secoue l’exécutif, après avoir refusé de commenter les faits les jours précédents.

Gérald Darmanin est sous le feu des critiques depuis ce week-end et la très mauvaise prise en charge des supporters de Liverpool, venus au stade de France pour la finale de la Ligue des champions. De nombreux incidents ont éclaté, avec des spectateurs coincés devant les grilles du stade, parfois arrosés de gaz lacrymogène. Dans le même temps, des délinquants ont agressé et volé certains d’entre eux. Le préfet Didier Lallement est lui aussi pointé du doigt.