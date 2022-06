Gérald Darmanin face au Sénat : «Je n’ai pas à vous donner la nationalité des personnes que nous interpellons»

Interrogé par la commission des lois du Sénat suite aux débordements survenus samedi au stade de France, Gérald Darmanin s’est emporté lorsqu’il a été question de la nationalité des personnes interpellées. Le ministre de l'Intérieur a estimé qu’il n’avait pas à en donner le détail.

Il a opposé une fin de non-recevoir. Longuement interrogé par les sénateurs des commissions des Lois et de la Culture, pour s’expliquer sur les nombreux incidents qui ont eu lieu samedi dernier en marge de la finale de la Ligue des champions au stade de France, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est montré irrité lorsqu’il a été question de sa gestion de la délinquance constatée sur place et confirmée par de nombreux témoignages.

A la sénatrice du Val-d’Oise Jacqueline Eustache-Brinio, qui lui a demandé s’il avait «renoncé à restaurer l’ordre public dans notre pays» et pourquoi il ne dénonçait pas «la réalité de ce qui s’est passé», en faisant allusion aux agressions et vols commis par des délinquants à l’encontre des supporters anglais et espagnols, Gérald Darmanin lui a répondu qu’elle «insultait la Seine-Saint-Denis» et a dénoncé des liens faits entre certaines nationalités et la délinquance.

«Je n’ai pas à donner la nationalité des personnes que nous interpellons», a estimé le ministre. Ayant néanmoins indiqué celle des Britanniques, il a précisé l’avoir fait pour lutter contre des «fake news». Il s’est cependant refusé à en dévoiler d’autres, alors que des sources policières ont avancé des mineurs étrangers isolés parmi les agresseurs de samedi soir.

Six hommes jugés mardi en comparution immédiate

Pour rappel, le parquet de Bobigny, compétent pour la Seine-Saint-Denis où est situé le stade de France, avait initialement ordonné le placement de 48 personnes en garde à vue samedi soir, dont un «nombre significatif» de mineurs. A l'exception de six personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel, toutes les autres gardes à vue avaient été levées.

Les six personnes jugées en comparution immédiate étaient toutes des hommes. Parmi eux, un homme de 34 ans, qui s'est présenté comme un arabe né en Israël et qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, était jugé pour vol avec violence. La justice l'a condamné à dix mois de prison avec mandat de dépôt.

Un autre homme de 24 ans, de nationalité algérienne, a lui été condamné à six mois de prison avec sursis pour le vol en réunion d'un téléphone portable appartenant à un supporter anglais.

Un autre mis en cause était un homme de 25 ans, suspecté d'avoir dérobé une montre à une femme mexicaine venue assister au match.

Enfin, trois individus d'originie péruvienne âgés de 21, 26 et 39 ans doivent comparaîte le 5 juillet prochain pour plusieurs faits de vol en réunion de téléphones portables.