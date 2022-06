L'édito de Jérôme Béglé : «Foot : de lourdes conséquences pour l'exécutif»

Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, consacre son édito de ce jeudi 2 juin à la gestion politique des incidents survenus, samedi dernier, aux abords du Stade de France et des possibles répercussions.

Les incidents survenus samedi soir avant, pendant et après le match Liverpool-Real Madrid n’en finissent plus d’embarrasser la majorité. Les Anglais, d’abord montrés du doigt, semblent bien moins coupables que ce que l’on a bien voulu dire.

Et les témoignages convergent pour accuser des voyous qui ont détroussé, effrayé et malmené les spectateurs venus de tous bords.

Mais au plus haut niveau de l’État français, on a du mal à reconnaître ses erreurs et à reconnaître ses responsabilités. À dix jours des élections législatives, quelles peuvent être les conséquences politiques de ces violences et des errements du gouvernement.