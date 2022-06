Parcoursup : les premières réponses attendues aujourd'hui

Les lycéens et étudiants en réorientation inscrits sur la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup prendront connaissance ce jeudi 2 juin des premières réponses à leurs vœux.

C’est l’heure de vérité. Ce jeudi 2 juin, les quelque 936.000 lycéens et étudiants en réorientation vont commencer à recevoir des réponses à leurs vœux déposés sur Parcoursup, la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur.

Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation : être accepté, l’équivalent d’un «oui», être accepté sous condition, être en liste d’attente, ou encore être refusé, quand il s’agit de filières sélectives.

Les licences plébiscitées

Les licences et les BTS sont les formations les plus plébiscitées par les lycéens scolarisés. En effet, près de sept candidats sur dix ont confirmé au moins un vœu en licence et près de la moitié en BTS.

Comme chaque année avec Parcoursup, tout ne se décide pas sur cette seule journée de jeudi. Les réponses des formations s’étalent jusqu’au 15 juillet. La plate-forme est mise à jour quotidiennement, et le candidat peut recevoir une nouvelle proposition à une formation pour laquelle il est en liste d’attente.

En 2021, quelque 90.000 candidats étaient sans proposition à la fin de la phase principale, et 591 étaient sans affectation à la fin de la phase complémentaire qui dure jusqu’en septembre, selon les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur.

Une nouvelle année marquée par le Covid-19

Parcoursup a de nouveau subi les conséquences du Covid-19 après deux années déjà perturbées où l’essentiel du bac s’était déroulé en contrôle continu, rendant difficile de départager les candidats sur la plate-forme, faute de notes du bac dans les dossiers.

Pour la session 2022, les épreuves écrites de spécialité, issues de la réforme du bac et dont les notes doivent normalement figurer sur Parcoursup, ont eu lieu pour la première fois. Mais elles ont été reportées de mars à mai du fait de la pandémie, et n'ont par conséquent pas pu être prises en compte dans les dossiers des élèves.