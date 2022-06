Santé mentale des jeunes : la Défenseure des droits exhorte Elisabeth Borne à lancer un plan d’urgence

Claire Hédon, la Défenseure des droits, a lancé un appel mercredi 1er juin à la Première ministre Elisabeth Borne à «agir rapidement pour que la santé mentale des jeunes soit une priorité».

La crise du Covid continue d’avoir des conséquences sur les jeunes. Après avoir déjà alerté sur les atteintes à la santé mentale des jeunes après la pandémie en novembre dernier, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a lancé un nouvel appel le 1er juin.

«La Défenseure des droits et son adjoint Défenseur des enfants (Eric Delemar, NDLR) appellent à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation et à agir urgemment pour sortir des approches fragmentaires et strictement sanitaires. Ils demandent aujourd’hui au nouveau gouvernement de mettre en place de manière urgente un plan d’action pour la santé mentale des enfants et des jeunes», est-il précisé dans un communiqué.

Augmentation des passages aux urgences pour tentative de suicide

Cet appel fait également suite à un bulletin de Santé Publique France (SPF), publié en janvier 2022, qui faisait état d’une augmentation des passages aux urgences début 2021 pour «geste suicidaire, idées suicidaires et troubles de l’humeur» chez les enfants de 11 à 17 ans, et dans une moindre mesure, chez les 18-24 ans. «Les enfants de 11-14 ans (niveau collège) étaient les plus impactés», expliquait alors SPF.

Les difficultés qui touchent les jeunes semblent perdurer malgré la fin de la crise sanitaire. La guerre en Ukraine, les crises climatiques et économiques sont autant de préoccupations qui peuvent participer à l’anxiété des jeunes générations.

Plus de moyens en pédopsychiatrie

La Défenseure des droits déplore le manque de moyens des services de pédopsychiatrie pour prendre en charge les jeunes en détresse, et notamment ceux ayant fait une tentative de suicide. «Dans les réclamations qui lui parviennent, la Défenseure des droits a pu constater que certains enfants allant aux urgences après une tentative de suicide, n’avaient pas de lits disponibles, et n’étaient donc pas hospitalisés ou alors dans un service de psychiatrie adulte», faute de personnel.

Claire Hédon a ainsi adressé à la Première ministre Elisabeth Borne des recommandations pour améliorer la prise en charge des enfants et adolescents en souffrance, comprenant notamment le renforcement du personnel médical au sein des établissements scolaires et le développement des maisons d’adolescents dans tous les départements.