Fête juive de Chavouot et Pentecôte : Gérald Darmanin appelle les préfets à la «vigilance»

Une week-end sous tension. Gérald Darmanin a demandé aux préfets ce vendredi 3 juin d'être particulièrement «vigilants» pour assurer la sécurité des lieux de culte à la veille du week-end de la Pentecôte et de la fête juive de Chavouot.

C'est via un télégramme adressé à ces derniers, ainsi qu'aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, que le ministre de l'Intérieur a annoncé que «le niveau élevé de la menace terroriste (...) exige le maintien d'une forte vigilance, notamment vis-à-vis des lieux à caractère religieux».

Des mesures préventives

Le patron de la place Beauvau, fragilisé après l'affaire du fiasco du Stade de France, a également appelé les forces de l'ordre et les autorités locales à faire preuve «d'attention (...) sur les rassemblements et offices des cultes juif et chrétien qui se tiendront du samedi au soir au lundi soir».

Dans son message, Gérald Darmanin a énuméré aussi des «mesures préventives» à prendre, dont une vigilance «particulière portée sur les véhicules en stationnement à proximité des lieux de rassemblement ou de culte» ou encore le recours aux forces de Sentinelle.

Ainsi, ces unités «pourront utilement être mobilisées dans vos dispositifs de protection qui devront être dissuasifs et visibles», a expliqué le ministre.