Week-end de la Pentecôte : quel trafic sur les routes ?

Les routes de France vont être chargées pour ce long week-end de la Pentecôte. Bison futé annonce des journées rouge le vendredi et le lundi en Île-de-France, un samedi orange. Le dimanche sera la journée la plus propice à prendre la route pour les automobilistes.

Ce vendredi 3 juin, début pour certains d'un week-end de la Pentecôte prolongé, l’organisme d’information routière Bison futé place la journée en rouge sur l’ensemble du territoire dans le sens des départs. Il conseille ainsi de quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant midi, cela dans le sens des départs comme des retours.

Pour les départs, l’axe entre Paris et Lille est à éviter entre 17h et 21h. De même entre la capitale et Rouen de 12h et 22h et entre Rouen et Caen de 15h à 21h. Il est recommandé aux conducteurs de ne pas emprunter l’A10 entre Orléans et Tours de 16h à 19h. Sur l’A7, les automobilistes rencontreront des bouchons s’ils prennent le volant entre Lyon et Orange (de 14h à 22h) et entre Salon-de-Provence et Marseille (15h à 19h).

Dans le sens des retours, la circulation est classée comme difficile le long de l’Arc méditerranéen. L’A31, qui relie la France et le Luxembourg, est à éviter de 15h à 20h, tout comme l’A13 entre Rouen et Paris, de 17h à 19h.

Vert le dimanche, retour du rouge le lundi

Le samedi, les routes de France seront moins bondées même si Bison futé classe les départs en orange dans tout le pays.

Il est notamment conseillé de quitter ou traverser la région parisienne après 16h. Pour ceux qui envisagent de prendre le tunnel du Mont-Blanc, l’attente est estimée à plus d’une heure entre 12h et 15h.

Le dimanche sera la journée la plus calme sur les routes. Tout le territoire est placé en vert.

La journée de lundi est placée en «circulation difficile» dans toute la France, sauf la région parisienne, annoncée en vigilance rouge. Bison futé recommande ainsi de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 11h.

Il est conseillé d'éviter l'A10 à hauteur de Bordeaux entre 13h et 17h. L'axe entre Narbonne et Toulouse est également annoncé comme chargé entre 15h et 20h.

En général, l'organisme recommande de prendre le volant le matin afin d'éviter le plus fort des bouchons.