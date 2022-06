Décès d’une trentenaire à Rouen, coupures d'électricité, vignes détruites : la France touchée par un violent épisode orageux

Un violent épisode orageux a frappé l’Hexagone ce samedi 4 juin, occasionnant de lourds dégâts au réseau électrique national et aux vignes de certaines localités. Une femme d’une trentaine d’années a également perdu la vie à cause d’une montée des eaux à Rouen (Seine-Maritime).

50.000 impacts de foudre recensés en 24h sur tout le territoire français. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a communiqué samedi sur la mobilisation de 690 sapeurs-pompiers menant un total de 705 interventions en lien avec cet épisode climatique.

Le ministre français a également fait part de la disparition d’une femme âgée d’une trentaine d’années à Rouen. Son décès a été confirmé par le cabinet du maire de la ville normande puisque son corps a été retrouvé sous une voiture après que cette dernière ait été emportée par les eaux ce samedi.

Dans le même temps, des milliers de scouts réunis sur le domaine national de Chambord ont dû être mis à l’abri à l’intérieur du château en raison des conditions climatiques extrêmes. «L'orage est passé vers 16H30. Ca a duré quelques minutes mais c'était relativement fort et un coup de vent a fait tomber les tentes des louveteaux. Dix mille jeunes, âgés de 8 à 12 ans, ont été mis à l'abri dans le château en coopération avec la préfecture», a expliqué Damien Tardy, chargé des relations presse du mouvement.

La grêle a ravagé de nombreuses vignes

Fortement touchées par les orages et la grêle, de nombreuses vignes des Landes et du Gers ont été totalement ravagées.

Le maire de la commune de Labastide-d’Armagnac (Landes) a fait état de «70 à 90% de ses vignes perdus».

«Ce couloir de grêle a suivi toute la frontière lando-gersoise et on estime entre 4 à 5.000 le nombre d'hectares de vignes touchés et à plusieurs dizaines de milliers d'hectares les cultures impactées dans le Gers», a analysé le président de la Chambre d'agriculture départementale Bernard Malabirade.

Ce soir mes pensées vont vers les victimes des intempéries qui frappent tout le pays et vers les équipes de secours qui ont mené des centaines d’interventions. Le Gouvernement sera là pour les territoires touchés. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 4, 2022

Dans les Landes, près de 4.500 foyers ont été privés d’électricité. Dans un tweet publié ce samedi, la Première ministre Elisabeth Borne a affirmé que «le gouvernement sera là pour les territoires touchés», rendant également hommage aux victimes et aux équipes d’interventions.

La vigilance orange orages levée

La vigilance orange orages, décrétée samedi pour 65 départements, a été levée totalement par Météo-France ce samedi matin à 6h. En 24 heures, le service de météorologie a relevé 50.000 impacts de foudre dans toute l’Hexagone.

Dans l’Yonne, près d’Avalon, des rafales de vent supérieures à 100 km/h ont été constatés et plus de 30 mm d’eau sont tombés en 12 minutes à Dornes (Nièvre), selon Météo-France.

A noter enfin que le festival de musique We love green, qui avait lieu à Vincennes ce week-end, a dû être interrompu car «les conditions ne sont agréables ni pour le public ni pour les artistes», selon une annonce faite par le speaker sur scène.