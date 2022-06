SNCF : la circulation de tous les trains interrompue Gare du Nord

La circulation a été fortement perturbée pour les RER, les TGV, les TER et les trains vers l’étranger au départ et à l’arrivée de la gare du Nord à Paris ce dimanche 5 juin en raison «d’un défaut d’alimentation électrique à Saint-Denis», selon la SNCF.

Une attente interminable pour les usagers du réseau. «La circulation des trains est totalement interrompue au départ et à l'arrivée de la gare du Nord suite à un défaut d’alimentation électrique. Certains TGV empruntent un autre itinéraire avec pour gare de départ ou gare d'arrivée, Paris gare de Lyon», a indiqué la SNCF sur son site en milieu de matinée ce dimanche 5 juin.

S’il est encore «trop tôt pour dire» si ce problème technique fait écho aux violents orages frappant la France ce week-end, selon un porte-parole de la SNCF, cette hypothèse demeure l’option la plus plausible pour justifier les pannes sur le réseau ce dimanche. Ce dernier a également confirmé que le trafic «sera bloqué sur les grandes lignes jusqu’en milieu d’après-midi».

L’ensemble des trains nationaux (RER et TGV), ainsi que ceux circulant à l’international (Eurostar et Thalys), ont été concernés par ce ralentissement du trafic.

UPDATE: Due to a problem with overhead power supply near Paris, #ES9032, #ES9040, #ES9031 and #9039 are also cancelled. If you are booked on these services, visit https://t.co/dj5JOX2UvF to exchange. We strongly urge NOT to travel today and to postpone to alternative date. Thanks

— Eurostar (@Eurostar) June 5, 2022