Ile-de-France : vers un manque d'effectifs dans les maternités

Les maternités d'Ile-de-France font face à un manque d'effectif. Une question hante désormais les couloirs de ces dernières, y aura-t-il assez de sages-femmes pour celles qui doivent accoucher en juillet et en août ?

Les vacances d'été approchent et les maternités d'Ile-de-France peinent à recruter les effectifs nécessaires à la bonne gestion des services durant la période estivale. Une situation critique qui a forcé l'Agence régionale de santé de la région à ouvrir une cellule de crise.

Caroline Combort, secrétaire générale de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, a expliqué la situation au micro de CNEWS : «On a des retours de la part de nos collègues qui nous font part d’un manque d’effectifs très important dans les différentes maternités avec des réorganisations en cours mais tout le monde est petit peu sur le fil du rasoir et ça va être très très tendu.»

Une tension telle que, dans les colonnes du JDD, un cadre sanitaire expliquait que les maternités craignaient de voir des mères accoucher dans les camions de pompiers.

Les maternités face à un besoin de réorganisation

Pour gérer au mieux les naissances durant l'été, les maternités d'Ile-de-France commencent d'ores et déjà à se réorganiser. «On va tenter en amont de redispatcher un petit peu les naissances sur l’ensemble des maternités des secteurs de façon à prendre en charge dans un maximum de sécurité les futures mamans», détaille Caroline Combot.

La cellule de crise de l'ARS prévoit notamment d'aller chercher des renforts auprès des étudiants, des retraités et même des sages-femmes libérales.

Si le 23 septembre est le jour qui voit chaque année le plus grand nombre d'enfants venir au monde (selon l'Insee), depuis la Seconde Guerre mondiale les mois qui connaissent le plus de naissances sont ceux d'été, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août.