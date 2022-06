Incidents au stade de France : les supporters anglais et espagnols peuvent porter plainte dès aujourd'hui

A partir de ce lundi 6 juin, les supporters anglais et espagnols victimes des incidents survenus en France lors de la finale de Ligue des champions, le 28 mai dernier, ont la possibilité de porter plainte.

La colère et le traumatisme sont toujours très présents plus d'une semaine après la finale de la Ligue des champions. En effet, les débordements survenus aux alentours du stade de France avant la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid ont profondément choqué les fans des deux camps.

Très remontés, notamment du côté des Anglais, les supporters ont désormais la possibilité de déposer plainte dans leur pays, a-t-on appris de nos confrères du Parisien.

Comment déposer plainte ?

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les pages Internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne donneraient dès ce lundi les modalités à remplir.

Les lettres de plaintes seront à adresser par voie postale aux parquets de Bobigny et de Paris.

D'après les informations du Journal du Dimanche, cinq policiers seront déployés dans les deux pays afin de recueillir les plaintes.

Gérald Darmanin cible des Anglais

Du côté de la Grande-Bretagne, la rancoeur à l'encontre de Gérald Darmanin ne semble pas redescendre non plus.

En effet, les propos du ministre de l'Intérieur qui avait assuré «qu'entre 30.000 et 40.000 personnes» possédaient «des billets falsifiés» ou étaient venus «sans billet» ont été très mal perçus outre-Manche.

Le maire de Liverpool, Steve Rotherham n'avait pas caché son indignation à la suite des «accusations du ministre Darmanin contre les supporters anglais et par la façon que les autorités ont eu de se décharger de leurs responsabilités».

Depuis ces événements, de nombreux Anglais ont également assuré qu'ils ne se rendraient plus en France. Certains ont même prévu de boycotter les Jeux olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris.