Législatives 2022 : si la NUPES l'emporte, «on ne pourra même plus couper son bois dans sa propre propriété», affirme Christophe Castaner

Candidat à sa réélection dans les Alpes-de-Haute-Provence aux élections législatives, Christophe Castaner a vertement critiqué Jean-Luc Mélenchon et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) ce lundi sur France 2.

A quelques jours du premier tour de les élections législatives, les joutes verbales entre la majorité et les partis d'opposition, se multiplient. Ce lundi, Christophe Castaner n'y est pas allé avec le dos de la cuillère avec le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon à l'origine de la création de la coalition de gauche, la Nupes.

«Avec la régulation soviétique proposée par Jean-Luc Mélenchon, (...) nous aurons une société où soit tout est interdit soit tout est organisé. On ne pourra même plus couper son bois d'après Jean-Luc Mélenchon dans sa propre propriété. Dans son programme, il est encore écrit qu'on ne pourra plus manger trop gras ou trop sucré», a déclaré le chef de file des députés Renaissance.

« Jean-Luc Mélenchon nous propose une régulation soviétique où tout est interdit ou organisé. On ne pourra même plus couper son bois dans sa propre propriété » affirme @CCastaner, candidat aux élections #legislatives2022



D'après plusieurs sondages, la majorité présidentielle (Ensemble!) arriverait en tête en nombre de sièges à l'issue du second tour, devant la Nupes (LFI, EELV, PS, PC), devant LR et le RN.