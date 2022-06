Seconde guerre mondiale : la France célèbre le 78e anniversaire du débarquement

Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient en Normandie. Soixante-dix-huit ans plus tard, alors que la guerre est revenue en Europe, plusieurs cérémonies sont prévues.

Des commémorations plus actuelles que jamais. Pour célébrer les 78 ans du Débarquement, qui a vu débarquer les alliés sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, plusieurs événements ont déjà eu lieu depuis plusieurs jours.

Dès jeudi, une trentaine de vétérans américains ont ainsi atterri en France pour se remémorer cette étape clé de la Seconde guerre mondiale, et participer à différentes cérémonies. Caen, Bayeux, Arromanches, Ver-sur-Mer... De nombreuses communes de la région ont ainsi organisé des hommages dès hier, et recommencent ce lundi.

Mais la grande cérémonie officielle aura lieu cette année à Bernières-sur-Mer, dans la Calvados. C'est là qu'ont été conviés les chefs d'Etat, ou leurs représentants, des nations qui ont participé au dernier grand conflit mondial.

Une première pour Sébastien Lecornu

Si l'identité des invités présents restait encore à confirmer hier, «dix chefs d'Etat ou ambassadeurs sont annoncés», a fait savoir à nos confrères de Ouest-France Thomas Dupont-Federici, le maire de la petite station balnéaire de Juno Beach.

Des invités prestigieux qui seront reçus par le tout nouveau ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

Des commémorations d'autant plus importantes cette année, avec le conflit mené par la Russie en Ukraine, qui a replongé le continent européen dans l'horreur de la guerre et réveillé les craintes d'une possible troisième guerre mondiale.