Appel à la grève : pourquoi l’hôpital est-il en colère ?

Une grande mobilisation pour l’hôpital doit avoir lieu ce mardi 7 juin partout en France, afin de dénoncer les conditions de travail des soignants et le manque d’effectif, qui pousse à fermer des services. A un mois des vacances d’été, la question est plus que jamais cruciale.

La situation était déjà qualifiée de critique avant la période du Covid-19, et la pandémie n’a fait qu’empirer les choses. L’hôpital public va très mal en France. Ses salariés et ses soignants sont donc appelés par de nombreux syndicats et collectifs à une journée de mobilisation ce mardi 7 juin. Le but est d’alerter, s’il le faut encore, sur la situation des services avant l’été, et rappeler que la grogne n’a jamais cessé d’exister.

Si le principe de continuité des soins rend difficile une grève dans les hôpitaux, le mouvement prévoit une cinquantaine de rassemblements à travers le pays, autant dans les grandes villes que dans celles plus petites (Marseille, Toulouse, Grenoble, Nantes, Epernay, Cherbourg, Aurillac…). A Paris, le rendez-vous est donné devant le ministère de la Santé, cet après-midi.

«Il va y avoir des décès évitables»

Cette large mobilisation doit dénoncer la crise qui touche les services, et particulièrement ceux des urgences. Face au manque de soignants et à leur épuisement, 120 d’entre eux ont déjà été forcés de suspendre partiellement ou complètement leurs activités, ou s’y préparent, selon l’association Samu-Urgences de France.

La période estivale pourrait empirer les choses, laissant les patients en danger. «Il va y avoir des décès évitables, des décès illégitimes. C’est ça notre angoisse», prévient Arnaud Chiche, anesthésiste-réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger. Les syndicats indiquent dans leur appel à la grève qu’il faut s’attendre à «compter les morts», si rien n’est fait.

Des solutions, mais à long terme

Cette crainte est d’autant plus forte que des solutions à court terme semblent difficile à mettre en place. Car la «politique de restriction» à l’hôpital, mise en place depuis de très longues années, a causé de telles pertes au sein du personnel qu’il semble impossible d’y remédier rapidement. «Le jeu des chaises musicales, en prenant des soignants à un endroit pour les mettre à un autre, ça n’est pas une solution, pointe ainsi Arnaud Chiche. Pour cet été, je ne sais pas ce qu’il va se passer et je suis très inquiet».

A plus long terme, les demandes se concentrent sur la nécessité de redonner une attractivité aux métiers du soin. Ratio de patients par infirmière, planning, revalorisation salariale, travail de nuit mieux rémunéré… Les solutions sont multiples. «La santé a besoin d’investissement», conclut Arnaud Chiche. En espérant que l’Elysée, plus que simplement entendre le message, prenne le problème de l’hôpital en main.