«Du Doliprane écrasé» : la vidéo d'un candidat Nupes sniffant de la poudre blanche refait surface, ce dernier s'explique

Identifié sur une vidéo en train de sniffer de la poudre blanche, Léon Thébault, candidat investi par la Nupes dans l'Aveyron, a répondu au tweet posté par Damien Rieu, candidat à la députation pour Reconquête dans les Alpes-Maritimes.

Depuis ce week-end, la vidéo fait grand bruit et déstabilise le candidat Nupes aux législatives dans l'Aveyron Léon Thébault.

Sur une vidéo postée sur Twitter par Damien Rieu, candidat pour le parti Reconquête dans les Alpes-Maritimes, il est ainsi possible d'apercevoir Léon Thébault en soirée en train de consommer de la poudre blanche par le nez.

Le candidat se dit victime d'une «vague de harcèlement»

Contacté par nos confrères de Centre Presse Aveyron, le candidat de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) a reconnu qu'il s'agissait bien de lui sur ces images.

Cette séquence lui a d'ailleurs valu, a-t-il dit, «une vague de harcèlement et de menaces».

Ce dernier s'est ainsi expliqué sur la temporalité de cette vidéo et du contenu sniffé. «Cette vidéo est ancienne. Elle date de quand j'étais en classe de Première. Nous étions en soirée avec des amis, et il ne s'agissait pas de drogue mais d'un Doliprane écrasé, réduit en poudre. C'est le genre de choses stupides que l'on peut faire lorsqu'on est adolescent et en soirée», s'est-il défendu.

Léon Thébault se réserverait le droit de «porter plainte pour diffamation». En revanche, le jeune candidat de 21 ans a assuré que cette polémique ne remettrait pas en cause sa campagne.