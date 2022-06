Île-de-France : la proposition de Valérie Pécresse pour éviter une hausse du prix du passe Navigo

Alors que l'augmentation du prix du passe Navigo paraît inévitable, Valérie Pécresse a proposé à l'Etat de baisser la TVA. Un coup de pouce financier qui permettrait de maintenir le passe à 75,20 euros par mois.

Si Valérie Pécresse a rappelé son souhait de ne pas augmenter le prix du passe Navigo, dans un entretien à la lettre spécialisée Mobilettre, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) a tout de même concédé qu'une hausse du prix du passe Navigo paraissait, à terme, inévitable.

Baisser la TVA de moitié ?

«A ce stade, je ne veux pas du tout augmenter les tarifs du passe Navigo», a expliqué celle qui se refuse à l'augmenter depuis 2017, reconnaissant tout de même que sa position était «intenable dans la durée» en raison de l'inflation.

C'est la raison pour laquelle la cheffe des transports en commun franciliens a réclamé l'aide de l'Etat, notamment en proposant «de passer la TVA [Taxe sur la valeur ajoutée, ndlr] de 10 % à 5,5 %».

Cela permettrait ainsi, selon elle, «de geler les prix et d'absorber l'inflation sans baisse de ressources». Une proposition qui n'a, à ce jour, pas reçu de réponse de la part du gouvernement.

Aujourd'hui, le passe Navigo coûte 22,80 euros la semaine, 75,20 euros le mois et 827,20 euros par an (soit 75,20 euros sur 11 mois et un mois offert). Ces tarifs sont les mêmes depuis le 1er août 2017.