Législatives 2022 : triangulaire, quadrangulaire, qu’est-ce que c’est ?

Les élections législatives, qui se déroulent les dimanches 12 et 19 juin, ont une particularité par rapport à la présidentielle survenue il y a deux mois : le second tour peut déboucher sur une triangulaire ou une quadrangulaire, selon les circonscriptions. Qu’est-ce que cela signifie ?

Aux élections législatives, aucun nombre prédéfini de candidats qualifiés pour le second tour n’existe. Pour se qualifier, un concurrent doit obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits.

De ce fait, plutôt qu’un simple duel entre deux adversaires, il n’est pas rare d’en voir se qualifier trois ou quatre au soir du premier tour de scrutin.

Pas de majorité absolue pour être élu dans ces cas-là

Lorsque trois candidats ont réussi à obtenir le pourcentage de voix nécessaires pour atteindre le second tour, il s’agit alors d’une triangulaire. S’ils sont quatre, c’est une quadrangulaire.

A noter que dans ces cas-là, au second tour, le Code électoral prévoit qu’il ne faut pas une majorité absolue pour remporter le second tour, mais une majorité relative.

Des situations qui dépendent grandement de l'abstention

Si les triangulaires surviennent régulièrement, les quadrangulaires sont plus compliquées à obtenir. D’autant plus lorsque l’abstention est forte. En effet, les 12,5% de voix à obtenir pour se qualifier étant pris sur l’ensemble des électeurs inscrits, et non pas seulement sur ceux qui ont voté, ce seuil peut être difficile à atteindre. A titre d’exemple, en 2012 le taux d’abstention au premier tour s’élevait à 42,77 %. Le seuil de maintien était alors de 21,8 %. Bien au-delà des 12,5 % nécessaires avec 100 % de participation.

Il existe par ailleurs une possibilité dans des circonscriptions de ne voir aucun duel, ni triangulaire, ni quadrangulaire. Si au premier tour, un candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés, et qu’ils représentent 25% des électeurs inscrits, alors il est d’office élu député.