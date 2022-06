Affaire Luc Besson : l'actrice Sand Van Roy a déposé plainte en Belgique

Alors que la justice française a confirmé un non-lieu le 24 mai dernier, l’actrice Sand Van Roy, qui accuse le réalisateur Luc Besson de viols, a annoncé qu’elle avait aussi porté l’affaire devant la justice belge il y a deux mois.

Face à l'enquête française, qualifiée de «simulacre» par son avocat, l’actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy a également porté plainte pour viol contre Luc Besson en Belgique «il y a deux mois», confirme la jeune femme dans un message posté sur Twitter, soit avant que la confirmation de non-lieu ne soit prononcée par la justice française, tient-elle à préciser. La jeune femme estime qu’elle n’a «pas eu droit à un procès équitable en France».

J'ai porté plainte en Belgique contre LB il y a 2 mois parce que je n'ai pas le droit à un procès équitable en France. Ma plainte belge n'est chronologiquement et matériellement donc aucunement une réaction au non-lieu qui a été confirmé. Ma seule motivation est obtenir justice. — Sand Van Roy (@SandVanRoy) June 7, 2022

L’actrice avait ce 24 mai posté sur les réseaux sociaux un long message retraçant l'affaire de son point de vue. Elle y critique largement la justice française, accusant ses acteurs de négliger les «preuves» : «vous vous en foutez des preuves physiques et des expertises», s’est-elle notamment insurgée. «Vous vous en foutez de tous les éléments à charge contre l'agresseur. Vous m’avez humiliée, diffamée, abîmée à vie. Vous avez fait pleurer ma mère aujourd’hui et ça je ne pardonnerai jamais à votre pays. Vous avez réussi à détruire tout ce que j’aime. J’arrête mes études de droit car je ne crois plus en la justice.»

«Laissons la justice faire son travail», a-t-elle aussi posté dans un autre message sur lequel figure le drapeau de la Belgique.

Laissons la justice faire son travail — Sand Van Roy (@SandVanRoy) June 6, 2022

Au tribunal de Bruges, un juge d'instruction a été saisi de l'enquête, et une audience à huis clos est prévue en septembre devant la chambre du conseil pour décider des suites à donner, a précisé une porte-parole du parquet jointe par l'AFP. Luc Besson n'a pas encore été entendu par le juge, selon cette même source. De son côté, l’avocat de Luc Besson a qualifié cette nouvelle procédure de «manœuvre de diversion».

un pourvoi en cassation

Sand Van Roy a fin mai essuyé un revers devant la justice française, lorsque la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue en décembre 2021 en faveur de Luc Besson. Une décision conforme à ce qu'avait requis le parquet général de Paris lors d'une audience en avril. Dès cette confirmation du non-lieu, les avocats de l'actrice ont annoncé avoir fait un pourvoi en cassation. En France, il revient donc désormais à la Cour de cassation de se prononcer.

Sand Van Roy, 34 ans, accuse Luc Besson, 63 ans, d'avoir abusé d'elle dans un palace parisien en mai 2018. Après sa première plainte, l’actrice, qui avait fait une apparition dans le film «Valérian et la cité des mille planètes», sorti en 2017, en avait déposé une autre pour d’autres viols et agressions sexuelles commis entre 2016 et 2018, épisodes d’une «relation d’emprise professionnelle» sous menaces de «rétorsion sur sa carrière d’actrice». D'autres femmes ont rapporté avoir subi des comportements déplacés de la part du réalisateur, allant de «bisous dans le cou» jusqu’à une «tentative de viol», des accusations toutes contestées par Luc Besson.