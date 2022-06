Isère : un homme violemment frappé par les squatteurs de son appartement

Un homme a été violemment frappé par 3 personnes ce lundi 6 juin, qui s'étaient installés dans son appartement de Vienne, en Isère. Les agresseurs ont pu être interpellés.

Les forces de l'ordre ont dû intervenir ce lundi, après l'appel d'un homme qui venait de se faire violemment agresser par 3 autres qui squattaient son appartement à Vienne (Isère), une commune d'environ 30.000 habitants située au sud de Lyon.

Les 3 agresseurs interpellés

Arrivés sur les lieux, les policiers n'ont pu que constater le flagrant délit et ont immédiatement interpellé les 3 agresseurs, qui s’avèrent être en situation irrégulière. Sur place, ils constatent également que le logement a été saccagé et trouvent des stupéfiants, selon les informations du Figaro.

Les auteurs des faits ont été placés en garde à vue. «Ils vont être poursuivis non seulement pour violation de domicile et risquent un an d’emprisonnement pour le squat mais aussi pour les violences en fonction du taux d'incapacité de travail de la victime mais ils encourent probablement 3 ans d'emprisonnement», détaille Georges Fenech.

Et l'ancien magistrat pointe du doigt la difficulté de déloger des squatteurs : «ce qui est paradoxal, c'est qu'un squatteur n'encourt qu'un an d’emprisonnement, alors que si le propriétaire du logement se fait justice lui-même et qu'il évacue par ses propres moyens les squatteurs, il encourt quant à lui 3 ans d'emprisonnement».

Obligés de quitter le territoire français

Dans ce dossier, le propriétaire a donc bien fait d'appeler la police, qui a pu arrêter les 3 agresseurs. Placés en garde à vue, ils devraient être déférés rapidement en comparution immédiate pour violences en réunion, dégradations en réunion et violation de domicile.

Ils sont d'ailleurs liés à une autre interpellation, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, à Vienne déjà. Après un refus d'obtempérer et une course-poursuite, ils avaient finalement été arrêtés puis relâchés, alors qu'ils se trouvaient dans une voiture volée.

Deux d'entre eux sont Algériens, alors que le troisième – plus jeune – est Marocain, tous présents clandestinement en France. Une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) leur a été notifiée, lors de l'audition. Ils risquent d'être renvoyés dans leur pays.