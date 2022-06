Législatives 2022 : comment se qualifie-t-on pour le second tour ?

Les Français sont appelés à voter les dimanche 12 et 19 juin afin d’élire les 577 députés de l’Assemblée nationale. La première étape pour les candidats est de se qualifier pour le second tour des élections législatives. Quelle est la règle pour y parvenir ?

Lors du premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin, les électeurs vont désigner le candidat qu’ils souhaitent voir se qualifier pour le deuxième tour de scrutin. Dans de rare cas, celui-ci ne sera pas nécessaire, si un concurrent obtient directement plus de 50% des suffrages exprimés. Cette situation étant particulièrement rare, l’objectif pour les 6.293 personnes se présentant à ces élections est donc de valider leur place pour le dimanche suivant, du 19 juin.

Pour y parvenir, il faut qu’un candidat obtienne un nombre de voix au moins équivalent à 12,5% de la totalité du nombre d’électeurs inscrits. Cela signifie que, contrairement à l’élection présidentielle, le second tour d’une circonscription peut se jouer avec plus de deux adversaires. Il s’agit alors d’une triangulaire (s’ils sont trois) ou d’une quadrangulaire (s’ils sont quatre).

A noter que dans le cas où aucun des candidats n’est parvenu à recueillir 12,5% des suffrages, les deux premiers sont désignés comme finalistes. Si un seul réussi à franchir la barre, le deuxième est qualifié avec lui.

Lors du second tour, la désignation du candidat victorieux est plus classique. Celui qui obtient le plus grand nombre de voix gagne. En cas d’égalité, le plus âgé est désigné député.