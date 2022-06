Procès des attentats du 13-Novembre : deuxième journée de réquisitions

Neuf mois après le début des audiences sur les attentats du 13-Novembre, les réquisitions des avocats généraux ont commencé mercredi, l’une des dernières étapes avant le verdict qui doit être rendu fin juin. Aujourd'hui, l'accusation reviendra sur l'organisation des attentats, «le cauchemar du 13-Novembre» et ses suites.

La parole est à l’accusation. Les parties civiles, les experts, les accusés et les avocats se sont, depuis neuf mois, succédé à la barre pour livrer leurs témoignages ou répondre aux questions des magistrats sur les attentats du 13 novembre 2015, à Paris et à Saint-Denis. Après avoir entendu toutes les parties, les trois avocats généraux ont entamé leurs réquisitions ce mercredi, étrillant «versions» et «mensonges» des accusés.

Au cours des réquisitoires de mercredi, prévus pour s'étaler sur une quinzaine d'heures et trois jours, les représentants du parquet national antiterroriste, Camille Hennetier, Nicolas Braconnay et Nicolas Le Bris, devront demander une peine à l’encontre de chacun des 20 accusés, notamment Salah Abdeslam, seul survivant du commando meurtrier. Chacun à leur tour, ils devront démontrer ce qu’ils estiment être les responsabilités des 14 accusés présents devant la cour (six autres sont jugés en leur absence).

Douze d’entre eux risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Salah Abdeslam, lui, encourt la perpétuité incompressible, une sanction très rare qui rend difficile tout aménagement de peine.

Si ce dernier était arrivé au procès en se présentant comme un combattant de Daesh, et avait refusé de s’exprimer aux enquêteurs pendant ces six dernières années, le jihadiste avait finalement livré plusieurs informations à la barre. Il a notamment indiqué que le soir de l’attentat, il avait renoncé à faire usage de sa ceinture explosive. Le ministère public, qui a toujours privilégié la thèse du dysfonctionnement de la ceinture plutôt que celle du renoncement, s'est toutefois montré sceptique face à son récit.

Mercredi, les trois avocats généraux ont commencé dans un premier temps à reconstituer et rappeler les différents éléments du dossier, pour leur démonstration. Au cours de cette première journée, l'accusation s'est concentrée sur la genèse des attentats, depuis la Syrie par Daesh ainsi que les liens entre les terroristes.

Ils ont également défait les arguments des accusés et leur défense. A commencer par Salah Abdeslam. Il «savait» plusieurs mois avant les attaques «que le sang allait couler», a lancé Nicolas Le Bris, dénonçant le «numéro d'équilibriste» de l'accusé lorsqu'il était mis face à ses contradictions lors du procès.

Vendredi, les avocats généraux requerront les peines contre le principal accusé, ceux qui l'ont aidé dans sa cavale de quatre mois, les logisticiens présumés des commandos ou encore Mohamed Abrini, «l'homme au chapeau» des attentats de Bruxelles qui était aussi «prévu» pour le 13-Novembre.

Après ces réquisitions, la parole sera donnée à la défense à partir du lundi 13 juin. Le verdict est quant à lui attendu pour le 29 juin.