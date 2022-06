Sondage : plus de huit Français sur dix ont confiance dans la police

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 8 juin, plus de huit Français sur dix (84 %), disent avoir confiance dans la police.

Des policiers soutenus. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 8 juin, 84 % des Français affirment avoir confiance dans la police. Parmi eux, 30 % disent avoir «tout à fait confiance» et 54 % «plutôt confiance» envers les policiers.

A l'opposé, 12 % des personnes interrogées n’ont «plutôt pas confiance» dans la police, lorsque 4 % ne lui font «pas du tout confiance».

Fait à souligner : la confiance des Français envers la police est en hausse par rapport à la dernière enquête menée en novembre 2021, dans laquelle 79 % des personnes interrogées déclaraient avoir confiance envers les policiers.

Dans le détail, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui ont le plus confiance dans les policiers, à hauteur de 92 %. Elles sont suivies de près par les Français âgés de plus de 50 ans, avec une confiance estimée ici à 88 %.

A contrario, les jeunes, particulièrement entre 18 et 24 ans sont plus partagés. En effet, si, dans cette classe d'âge, les personnes interrogées font aussi majoritairement confiance à la police, le score enregistré est ici le plus faible, avec 68 % de sondés ayant répondu positivement à la question «avez-vous confiance dans la police ?».

Les Insoumis en retrait

Sur l’échiquier politique, la confiance dans la police est nettement plus élevée du côté de la droite et de la droite nationale. L’indice maximal de confiance est ainsi à retrouver du côté du parti Reconquête. En effet, 97 % des sympathisants d’Éric Zemmour ont confiance dans la police. Ils sont suivis par les électeurs des Républicains (91 %).

Du côté du Rassemblement national, si le taux de confiance est légèrement en-dessous, il reste malgré tout élevé, avec 88 % de réponses favorables à la question posée par l’Institut CSA.

En revanche, la confiance s’effrite un peu plus à gauche. Dans le détail, si elle est relativement élevée du côté d’Europe Ecologie-Les Verts et du Parti socialiste, avec respectivement 82 % et 86 % d’approbation, la confiance est nettement plus amoindrie du côté de La France insoumise.

En effet, un fort sentiment de méfiance se fait ressentir auprès des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, puisque seulement 54 % de ceux qui se sentent proches des insoumis font confiance dans la police.

La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour "refus d'obtempérer". La honte c'est quand ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 5, 2022

Le leader de LFI, qui espère être «élu Premier ministre» en obtenant une majorité de députés de la Nupes à l’issue des législatives des dimanches 12 et 19 juin, a du reste récemment suscité une vive polémique au sujet de la police.

Par l’intermédiaire d’un tweet, Jean-Luc Mélenchon s’est ainsi directement attaqué lundi aux forces de l’ordre et au syndicat Alliance. «La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour "refus d'obtempérer". La honte c'est quand ?», a-t-il écrit.

Une publication en réaction au refus d’obtempérer d’un conducteur dans le 18e arrondissement de Paris, samedi dernier, qui a conduit au décès d'une passagère du véhicule mortellement blessée par des tirs de policiers.

A la suite de cette sortie, le syndicat de policiers a manifesté, par l’intermédiaire de son secrétaire national Yvan Assioma, son intention de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon.

Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 7 et 8 juin 2022, auprès d'un échantillon de 1.010 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.