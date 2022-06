Cédric Jubillar bientôt libéré ?

Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de son épouse Delphine, doit être présenté à la justice ce jeudi 9 juin, pour savoir s’il doit rester en prison ou non.

Comme le prévoit la loi pénale, Cédric Jubillar doit être présenté ce jeudi devant le juge des libertés et de la détention, au tribunal judiciaire de Toulouse. Au menu : la question de son maintien en prison.

La législation prévoit en effet que chaque personne placée en détention provisoire depuis un an doit voir sa situation être automatiquement réévaluée. Or, Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de son épouse Delphine depuis sa disparition, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, se trouve dans ce cas depuis le 18 juin 2021.

D'autres aspects à examiner que l'avancée de l'enquête

Si le détenu et ses avocats ont depuis déposé cinq demandes de remise en liberté (toutes rejetées), sur la base des éléments de l’enquête qui ne suffiraient pas, selon eux, à le maintenir derrière les barreaux, l’audience de ce jeudi ne doit pas uniquement reposer sur les charges qui pèsent sur le mis en cause et sur les soupçons allant à son encontre.

Afin de décider d’un renouvellement du mandat de dépôt, ou non, le juge des libertés et de la détention va aussi examiner d’autres critères. Notamment le fait que sa sortie de prison puisse provoquer un trouble à l’ordre public, rappelle La Dépêche. Il sera aussi question des garanties que Cédric Jubillar peut apporter pour se présenter à la justice et à la police à chaque fois que cela lui sera demandé, avec la question de son lieu de résidence.

Autant d’éléments à évaluer et prendre en compte, pour décider si Cédric Jubillar doit voir se prolonger sa détention provisoire.

Concernant l’avancée de l’enquête, des proches de Delphine ont réalisé de nouvelles recherches lundi 6 juin à proximité de la maison où le couple vivait, à Cagnac-les-Mines. Des détecteurs de métaux ont été utilisés, de même qu’un aimant pour sonder des marécages et un petit lac. Aucune découverte n’a été dévoilée. Quant aux déclarations de l’ex voisin de cellule de Cédric Jubillar, qui affirmait qu’il lui avait dit que le corps de sa femme avait été enterré, elles ont été dénoncées par la défense, l’accusant d’avoir parlé pour obtenir une libération anticipée de prison.