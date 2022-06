Incidents au Stade de France : préfet Lallement, FFF, maire de Liverpool... Les auditions se poursuivent

Les commissions de la Culture et des Lois du Sénat entendront ce jeudi 9 juin plusieurs acteurs liés aux incidents survenus le 28 mai aux abords du stade de France, à l’occasion de la finale de la Ligue des champions.

Plus de dix jours après la rencontre, les incidents survenus aux abords du stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid sont toujours d’actualité. Ce jeudi, plusieurs personnes liées aux débordements sont interrogées par les commissions de la Culture et des Lois du Sénat.

Dès 10h, le préfet de police de Paris Didier Lallement sera auditionné «afin de faire la lumière sur les événements survenus le 28 mai», a indiqué le Sénat dans un communiqué.

Les commissions poursuivront leurs travaux à 14h30 avec des représentants de la Fédération française de football. Ainsi, Philippe Diallo, vice-président, Florence Hardouin, directrice générale, Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles, et Didier Pinteaux, responsable sécurité, répondront aux questions des élus.

Enfin, le maire de Liverpool, Steve Rotheram, présent le soir de la finale et victime de pickpockets, sera entendu à 16h.

Le mea culpa de Gérald Darmanin

Pour rappel, les ministres de l’Intérieur Gérald Darmanin et des Sports Amélie Oudéa-Castéra ont déjà été entendus mercredi dernier par le Sénat.

Gérald Darmanin avait esquissé un mea culpa lors de l’audition, ouvrant la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets.

Depuis le lundi 6 juin, les supporters anglais et espagnols victimes des incidents ont d’ailleurs la possibilité de porter plainte.