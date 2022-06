Paris : une jeune femme de 29 ans portée disparue entre Stalingrad et La Villette

Une jeune femme de 29 ans est portée disparue à Paris depuis le samedi 4 juin. Un avis de recherche a été déposé sur le site de l'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD). Elle pourrait se trouver vers la porte de la Villette (19e).

Un immense élan de solidarité s'est créé sur les réseaux sociaux pour retrouver Edwige Redouane, une jeune femme de 29 ans portée disparue depuis le samedi 4 juin. Très inquiets quant à son état de santé, ses amis espèrent la retrouver au plus vite.

Aperçue entre Stalingrad et la Villette

«Mon amie Edwige a disparu samedi 4 juin au matin dans un état psychotique fragile», a ainsi témoigné Clémence, l'une de ses proches, qui explique qu'«elle a été aperçue à plusieurs reprises mal en point entre République, Stalingrad, Corentin Cariou et la porte de la Villette».

«Chaque nuit passée dehors nous ronge d’angoisse», explique encore son amie, qui affirme qu'Edwige «est en danger», «potentiellement influençable et droguée».

Vêtue de vêtements sombres, sans téléphone, sans papier et sans argent, elle mesure 1m75, a les yeux clairs et le teint mat. Elle a les cheveux attachés ou au carré, et arbore deux tatouages au cou et à la cheville.

Alors que ses amis déplorent qu'aucune recherche ne soit lancée par les forces de l'ordre, un appel à témoins, assorti de sa description, a été déposé sur le site de l'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD).