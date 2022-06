Législatives 2022 : l’évolution de l’abstention au fil des scrutins

Election après élection, l’abstention s'impose comme un vrai sujet de préoccupation de la vie politique française. Depuis plusieurs dizaines d’années la part d’abstentionnistes ne cesse en effet d’augmenter dans les différents scrutins. Et elle pourrait bien battre des records à l'issue du premier tour des législatives de ce dimanche.

Un désamour avec les urnes qui pourrait bien s'amplifier. Les Français ne s’intéressent pas à la campagne des législatives 2022. Une situation qui risque de faire bondir l’abstention lors des deux tours du scrutin de ce dimanche 12 et celui du 19 juin. Et pour cause : au cours des cinq dernières élections législatives l’abstention a augmenté de près de 30 points.

Une hausse continue qui a fait passer l'abstention de 30,5 % (moyenne des deux tours) en 1997 à 54,33 % (moyenne des deux tours) lors du dernier scrutin en 2017. Autrement dit, en juin 2017, plus de la moitié des électeurs a fait le choix de ne pas se rendre aux urnes.

En 1997, le premier tour des législatives n’avait été marqué que par une faible abstention. Seuls 32,08 % des électeurs avaient alors fait le choix de ne pas voter. Une part d’abstentionnistes qui avait chuté un peu plus lors du second tour pour atteindre 28,92 %. Deux taux qui restent parmi les plus faibles de ces cinq derniers scrutins législatifs.

Durant les trois élections suivantes en 2002, 2007 et 2012, l’abstention a continué de gagner du terrain passant de 37,63 %, en moyenne des deux tours, en 2002 à 43,72 % en 2012. La plus grande augmentation intervient entre les scrutins de 2012 et 2017 où elle bondit de près de dix points pour atteindre 54,33 %. Au second tour de 2017, la part de l’abstention frôle les 60 % en atteignant 57,36 %