Météo : Coup de chaud attendu en fin de semaine dans le sud du pays

Après quelques jours marqués par des orages et de fortes averses, le soleil va faire son retour dans l’Hexagone en cette fin de semaine, et de grosses chaleurs se feront ressentir dans le sud de la France.

Les températures vont enfin repartir à la hausse ce vendredi. Après le passage d’une grosse perturbation depuis quelques jours, causant d’importantes averses, le temps sera au beau fixe ce week-end.

Si l’augmentation des températures va concerner tout le territoire à partir de ce vendredi, elle sera bien plus importante dans le sud de la France. Grâce à l’anticyclone des Açores, le mercure pourrait atteindre 25 à 30 °C sur la moitié sud contre 22 à 25 °C sur la moitié nord.

Un temps estival qui va encore s’accentuer samedi. «Les températures seront encore en hausse, gagnant souvent 1 à 3 °C. Elles atteindront généralement 32 à 35 °C de la plaine toulousaine à l’intérieur des départements méditerranéens», a indiqué Météo France. Le temps pourra toutefois encore être nuageux dans le nord de l’Hexagone, avec des températures comprises entre 20 et 25 °C.

Les températures maximales vont bien grimper sur le pays d'ici à ce week-end. Masse d'air particulièrement chaud essentiellement sur le sud du pays...





Animation de la masse d'air issue du CEP entre vendredi et dimanche.



pic.twitter.com/L5vHLoDpZO — Météo-France (@meteofrance) June 9, 2022

Dimanche, les nuages vont progressivement gagner le sud-ouest du territoire, avec de rares averses en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. «Quelques ondées se produiront et elles prendront localement un caractère orageux, en particulier sur le relief des Pyrénées et du Massif central. En fin de journée, le risque orageux s’étendra aux Alpes», a précisé Météo France. Sur le reste du territoire, le soleil sera au rendez-vous et les températures au-dessus des normales de saison.