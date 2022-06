Législatives 2022 : la majorité présidentielle devrait obtenir entre 260 et 300 sièges à l'Assemblée nationale

Alors que le premier tour des élections législatives s'achève, il est possible d'estimer que la majorité présidentielle devrait obtenir entre 260 et 300 sièges à l'Assemblée nationale, selon les projections d'Opinion Way pour CNEWS.

Quelle majorité à l'Assemblée ? A l'issue du premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin, la NUPES, l'union de la gauche initiée par Jean-Luc Mélenchon, devance de peu la majorité présidentielle (26,1% contre 25,4%), selon les estimations d'Opinion Way pour CNEWS. Mais cela ne devrait pas se traduire en nombre de députés.

En effet, selon les projections de l'institut de sondage, Ensemble (la coalition regroupant tous les partis macronistes) devrait obtenir entre 260 et 300. De son côté, la Nupes se retrouverait avec un total de sièges compris entre 170 et 210.

Derrière ce duo de tête, Opinion Way projette entre 55 et 81 pour Les Républicains, UDI, les Centristes, entre 15 et 35 pour le Rassemblement National et entre 0 et 2 pour Reconquête.

L'objectif du second tour, prévu dimanche prochain, le 19 juin, pourrait donc être de savoir si Emmanuel Macron arrivera à constituer une majorité absolue (289 sièges ou plus) à l'Assemblée nationale.

