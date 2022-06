Grève RATP et SNCF : faibles perturbations dans les transports en commun franciliens ce lundi

Quelques faibles perturbations sont en cours dans les transports en commun franciliens ce lundi 13 juin, en raison d'une grève des agents RATP et SNCF.

Le trafic de certaines lignes de RER et Transilien est perturbé ce lundi 13 juin, en raison de «mouvements sociaux locaux», ont conjointement prévenu la RATP et la SNCF.

4 lignes perturbées

Concrètement, de faibles perturbations sont à prévoir aujourd'hui, notamment sur le RER A et C, mais aussi sur les lignes J et L du Transilien.

rer a

Sur le RER A, principale ligne perturbée ce lundi, le trafic est «très perturbé entre Cergy le Haut et Nanterre Préfecture et entre Poissy et Nanterre Préfecture».

Il faut compter 3 trains sur 5 aux heures de pointe et 1 train par heure aux heures creuses sur la branche Cergy. Et 1 train sur 3 sur la branche Poissy, sur l’ensemble de la journée. A noter cependant que le trafic est normal sur le reste de la ligne.

RER C

Le trafic est également «très perturbé sur l'ensemble du RER C», avec «1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses».

Mouvement social local – lundi 13/06 :





Le trafic de la ligne C est perturbé.





Prévoyez 2 trains sur 3 en moyenne. — RER C (@RERC_SNCF) June 13, 2022

Ligne J

Sur la ligne J, le trafic est aussi «très perturbé sur l'ensemble de la ligne», avec «1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses».

Ligne L

Même chose sur la ligne L, avec «1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses».

le stade de france accessible

Quant à la question de savoir si le Stade de France restera accessible aux 78.000 spectateurs du match France-Croatie, organisé lundi 13 juin à 20h45, la réponse est oui.

La préfecture de police de Paris a en effet fait savoir que «le mouvement social annoncé par la RATP devrait avoir un impact limité sur le trafic», selon les prévisions du groupe.